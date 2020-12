Dicas e truques do Google Assistente: como dominar seu assistente Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Assistant é o assistente de voz da gigante do software e sua resposta ao Siri da Apple e ao Alexa da Amazon . Você pode perguntar ao Assistant quase tudo, e ele entenderá suas palavras no contexto, apresentando resultados relevantes de uma forma coloquial.

Por padrão, ele é pré-carregado em praticamente todos os telefones Android e, quando você configurar o telefone pela primeira vez, ele o levará através dos princípios básicos de introdução.

Para ajudá-lo a descobrir tudo o que o Assistente faz no telefone, reunimos algumas dicas e truques de especialistas. Se você tem um dispositivo Nest ou Google Home , temos um recurso de dicas e truques separado que você pode ler para aproveitar ao máximo esses dispositivos.

Muitas das dicas abaixo foram escritas com o smartphone Pixel 5 executando o Android 11, embora também funcionem em outros telefones compatíveis com o Google Assistant - praticamente todos os telefones Android, bem como dispositivos iOS com o app Google Assistant. Você pode descobrir que os menus de configurações estão em lugares diferentes, no entanto.

Ao instalar o Assistente em seu smartphone pela primeira vez, você será solicitado a usar o Google Assistente e a detecção de voz sempre ligada "Ok Google". Você terá que configurar um modelo de voz "OK Google" para que o telefone possa reconhecer sua voz a qualquer momento e ativar o Google Assistente para atender às suas necessidades (seja para tocar música, buscar a previsão do tempo ou qualquer outra coisa).

O Google Assistente é alimentado por sua conta do Google. É importante certificar-se de que você configurou o Assistente com a mesma conta que você vai pedir para encontrar informações, especialmente quando se trata de fotos.

Se você usar uma conta para o Assistente e uma conta diferente para o Google Fotos , ele não terá acesso.

O Google Assistente tem um menu de configurações. Nesse menu, você pode fazer tudo, desde ajustar seu modelo de voz "OK Google" até visualizar um resumo de sua atividade gerado pelo Assistente.

Para acessar o menu Configurações do Assistente: Abra o aplicativo Configurações> Aplicativos e notificações> Assistente. A partir daí, toque na opção Ver todas as configurações do assistente para obter acesso a todas as configurações.

Como alternativa, abra o aplicativo Google Assistant dizendo Ok Google, toque no ícone Instantâneo no canto inferior esquerdo e, em seguida, toque no ícone do perfil circular no canto superior direito> Toque na guia Assistente e você verá os vários submenus .

Abra as configurações do Google Assistente e toque na guia Assistente. Role para baixo até os dispositivos do Assistente e toque no dispositivo que você deseja remover ou adicionar o Google Assistente.

Ao clicar no dispositivo, você verá o Google Assistente na parte superior. Ative para ativar o Assistente e desligue para desativar o Assistente. Ao ativar o botão de alternância, você concede ao Assistente permissão para responder a perguntas e realizar tarefas.

Abra as configurações do Google Assistant> Toque na guia Serviços abaixo do seu nome e e-mail> Role para baixo até Notícias e toque para personalizar sua lista de notícias.

A partir daqui, você será capaz de adicionar fontes de notícias se você rolar até o final. Você também pode alterar a ordem tocando na guia Alterar ordem à direita no topo da sua lista de notícias. Tocar no x ao lado de uma fonte de notícias irá removê-la da sua lista de fontes de notícias.

Abra as configurações do Google Assistant> Toque na guia Assistant sob seu nome e e-mail> Toque em Rotinas> Toque em Bom dia. A partir daqui, você pode personalizar seu briefing diário.

Você pode selecionar entre um punhado de opções, incluindo desligar o telefone no modo silencioso, ajustar dispositivos inteligentes compatíveis, descobrir o tempo, ir para o trabalho, lembretes, se gostaria de terminar o dia com uma narração de notícias, etc. também pode adicionar uma ação, como reproduzir música, no final.

Abra o Google Assistente e toque no pequeno ícone "Instantâneo" no canto inferior esquerdo. Agora role até ver o rótulo Compras abaixo de Esta semana. Agora você pode adicionar itens a esta lista. Ou você simplesmente diz algo como Ok Google, adicione chouriço e leite à minha lista de compras.

O Google Assistente tem um modo de Conversa contínua que permite que você faça uma pergunta de acompanhamento após receber uma resposta do Google Assistente. Em vez de usar a palavra de ativação "Ok Google" novamente. Acesse as configurações do Google Assistente e escolha Continuar conversa, em seguida, escolha em qual dispositivo deseja ativá-lo.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Assistente abaixo do seu nome> Role para baixo até Dispositivos com Assistente> Toque no seu telefone> Role para baixo até Usar contexto da tela e ative ou desative.

Ao ativar o botão de alternância, você concede permissão ao Assistente para mostrar informações relacionadas ao que está na tela. Pode mostrar links relevantes no YouTube ou IMDB, por exemplo.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Assistente abaixo do seu nome> Toque em Idiomas> Toque em Adicionar um Idioma para escolher um idioma para falar com seu Assistente.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Assistente abaixo do seu nome> Role para baixo até Dispositivos com Assistente> Toque no seu telefone> Role para baixo até "Acessar com Voice Match" e ative ou desative.

Ative o botão para permitir que o Assistente reconheça sua voz sempre que você disser "Ok Google", mesmo se a tela estiver desligada ou se você estiver usando um app. Isso torna o Assistant sempre ativo.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Assistente abaixo do seu nome> Role para baixo até Dispositivos do Assistente> Toque no seu telefone> Role para baixo até "Bloquear resultados pessoais da tela".

Ative para permitir que o Voice Match envie mensagens e acesse e-mail, calendário, contatos e muito mais quando o telefone estiver bloqueado.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Assistente abaixo do seu nome> Role para baixo até Dispositivos com Assistente> Toque no seu telefone> Role para baixo até Modelo de voz> Retreinar modelo de voz.

Em seguida, você terá que dizer OK Google algumas vezes para que o Assistente se lembre e reconheça como você diz a frase. Ele pode então usar a frase como uma palavra de ativação e uma palavra de desbloqueio de dispositivo.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Assistente abaixo do seu nome> Role para baixo até Dispositivos com Assistente> Toque no seu telefone> Role para baixo até "Modelo de voz"> Excluir modelo de voz.

O Google Assistente não será capaz de lembrar ou reconhecer como você diz a frase. Lembre-se de que você não poderá usar a frase.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Você> Role para baixo até Seus lugares.

Lá, você verá a opção de adicionar seus endereços de casa e do trabalho. Você também pode adicionar outros lugares tocando em Adicionar um novo lugar.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Suas informações> Role para baixo até Apelido. Clique nele para decidir como o Google Assistente liga para você. Você também pode testar se o Google sabe dizer isso corretamente.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Suas informações> Role para baixo até Clima> Escolha entre Fahrenheit ou Celsius.

Abra as configurações do Google Assistente> Toque na guia Início abaixo do seu nome e e-mail> Pressione Adicionar para adicionar um dispositivo, grupo de alto-falantes ou serviço. Siga as instruções. Depois de configurar o dispositivo, você poderá usar o Google Assistente para controlá-lo.

Leia nosso recurso separado sobre alguns dos melhores dispositivos de casa inteligente compatíveis com o Google Assistente disponíveis para compra .

Abra as configurações do Google Assistente> Toque nos três pontos verticais no canto superior direito da tela> Toque em Minha atividade.

O Google Assistente é seu assistente pessoal. Ele pode tocar música para você, definir lembretes, verificar seu voo e muito mais. Estas são algumas coisas que você pode dizer e fazer com o Assistente usando apenas sua voz.

Você só precisa dizer "Ok Google" ou deslizar do canto esquerdo ou direito da tela para cima em dispositivos Pixel. Outros fabricantes de Android costumam usar o botão liga / desliga / suspensão para acordar o assistente, então, pressioná-lo por um breve período ativará o Google Assistente em muitos casos. Em dispositivos iOS, abra o app Google Assistente.

Para pedir ao Assistente para tocar alguma música, diga "OK Google" seguido de "tocar música", "tocar jazz", "tocar música para exercícios", "ouvir Daft Punk" ou "ouvir Imagine no Spotify", etc.

Você pode definir seu aplicativo de música padrão na guia Serviços das configurações do Google Assistente e ele será reproduzido automaticamente a partir daquela fonte.

Para iniciar o Netflix e começar a assistir, diga "OK Google" seguido do que você deseja assistir: "Assistir à Umbrella Academy no Netflix". Isso abrirá a Umbrella Academy na Netflix. Você não precisa assistir à Umbrella Academy, mas deveria, é bom.

Para pedir ao Assistente para narrar notícias de fontes que você pré-selecionou, diga "OK Google" seguido de "quais são as notícias", "notícias internacionais", "quais são as notícias sobre as eleições nos EUA" ou "notícias esportivas" etc. .

Para pedir ao Assistente para controlar dispositivos inteligentes compatíveis, você precisará configurá-los. Depois disso, você pode dizer "Ok Google", seguido de "desligue as luzes da cozinha", "diga a Deebot para limpar a cozinha", "ligue o aquecimento" etc.

Para pedir ao Assistente suas instruções diárias, diga "OK Google" seguido de "bom dia", "boa tarde" ou "boa noite" etc. Você verá o clima, as próximas reuniões, uma narração de notícias etc.

Para pedir ao Assistente para definir lembretes para você, diga "OK Google" seguido de "definir um lembrete ...", "lembre-me de comprar leite", "lembre-me de comprar leite hoje à noite", "lembre-me de ligar para a mãe", ou "lembre-me de lavar roupa quando chegar em casa", etc.

Para pedir ao Assistente para definir um alarme para você, diga "OK Google" seguido de "definir um alarme ...", "me acorde às 9h", me acorde às 10h todos os dias "," defina meu alarme para 8h ", ou "mostrar meus alarmes", etc.

Para perguntar ao Assistente sobre o tempo, diga "OK Google" seguido de "como está o tempo", "vai chover amanhã", "que calor está lá fora", "qual é a temperatura" ou "previsão para o fim de semana" etc. .

Para perguntar ao Assistente sobre notícias de esportes, diga "OK Google" seguido de "Será que os Red Sox venceram", "O Arsenal venceu", "conte-me notícias de esportes", "quando é o jogo de beisebol", "quem é o homem mais rápido em vida" , ou "qual é a lista do Real Madrid" etc.

Para fazer uma pergunta geral ao Assistente, diga "OK Google" e, em seguida, faça qualquer pergunta, como "quem é Arquimedes", "a que distância está a lua", "quantas onças tem um copo" ou "quantas onças tem um libra ", ou" o que é um particípio pendente "etc. Em muitos casos, o Google irá ler as informações de volta para você, informando a fonte.

Para pedir ao Assistente para encontrar coisas nas proximidades, diga "OK Google" seguido de comandos como "encontrar um restaurante", "eventos próximos", "hotel próximo", "quais são alguns pubs próximos" ou "quais filmes de comédia estão passando" etc. .

Para pedir ao Assistente para encontrar coisas enquanto você estiver viajando, diga "OK Google" seguido por "voos para Nova York", "hotéis em Boston", "restaurantes em Barcelona", "onde posso fazer caminhadas na França" ou "É Voo 16 da United no horário ", etc.

O Google Assistente saberá coisas sobre sua viagem reservada se você tiver confirmações enviadas para uma conta do Gmail. Basta dizer "OK Google" e depois "qual é o meu próximo voo" e você obterá uma lista dos próximos voos. Você também pode perguntar "quando vou para Barcelona?" e você terá os detalhes do seu voo para Barcelona, por exemplo.

Para pedir ao Assistente para fazer traduções em tempo real para você, diga "OK Google" seguido de "Olá em espanhol", "Obrigado em japonês", "O que é Bom dia em italiano" ou "Traduzir aeroporto para francês "etc.



Para pedir ao Assistente para fazer uma chamada para você, diga "OK Google" seguido de "ligar para Sally", "fazer uma ligação", "ligar para Alice Walker" ou "ligar para a mamãe em casa" etc.

Para pedir ao Assistente para enviar uma mensagem para você, diga "OK Google" seguido de "enviar uma mensagem", "enviar uma mensagem para o Eric", "enviar uma mensagem do WhatsApp", "enviar uma mensagem para Alice chegando às 17h" ou "diga a Sally que vou estar 5 minutos atrasado ", etc.

Para pedir ao Assistente para definir um cronômetro, diga "Ok Google" seguido de "definir um cronômetro", "contar regressivamente 1 minuto", "iniciar um cronômetro para 10 minutos" ou "definir um cronômetro para 5 minutos" etc.



Para pedir ao Assistente para abrir um app para você, diga "Ok Google" seguido de "abrir YouTube", "Abrir calendário" ou "Abrir configurações de Wi-Fi" etc.

Para pedir ao Assistente para encontrar um aplicativo para você na Play Store, diga "OK Google" seguido de "Facebook na Play Store", "WhatsApp na Play Store", "Uber na Play Store" ou "Twitter na Play Store" etc. .

Para pedir ao Assistente para pesquisar no Google, diga "OK Google" seguido de "pesquisar ..." seguido por tudo o que você está procurando - seja uma ideia de férias, curiosidades sobre zebras, curiosidades ou fatos sobre a lua etc. .

Para pedir ao Assistente para olhar sua agenda, diga "OK Google" seguido de "o que está na minha agenda".

Para pedir ao Assistente para mostrar suas fotos do Google, diga "Ok Google" seguido de "mostre minhas fotos". O Google Fotos sabe que fotos contêm, então ele também retornará fotos de objetos, como seu cachorro, comida, crianças ou lugares, basta dizer "mostre minhas fotos de carros" e você verá as fotos de seu carro.

Para pedir ao Assistente para mostrar seus e-mails do Gmail, diga "OK Google" seguido de "mostre meus e-mails". Isso exibirá e-mails de sua conta vinculada.

Para usar o Assistente para ditar em aplicativos de mensagens compatíveis, incluindo o próprio aplicativo de mensagens do Google, toque no ícone do microfone em seu teclado.

Para pedir ao Assistente para ajudá-lo a navegar, diga "OK Google" seguido de "navegar para casa", "navegar para o trabalho", "direções para a rua principal 100", "Navegar até a cafeteria mais próxima" ou "navegar até os correios ", etc. Isso irá calcular a rota e abrir o Google Maps Navigation.

Para pedir ao Assistente para desbloquear seu dispositivo, basta dizer "OK Google" (deve ser ativado nas configurações do Google Assistente). Se você estiver em um local barulhento, ele pode não reconhecer sua voz corretamente.

O Google Assistente ajudará nesta tarefa essencial. Basta dizer "OK Google" seguido de "tirar uma selfie". Isso abrirá instantaneamente a câmera e iniciará uma contagem regressiva 3 2 1. Lembra-te de sorrir.

O método universal de tomada de decisão. Diga "OK Google" e depois "jogue uma moeda". O Assistente lançará essa moeda e informará se é cara ou coroa.

"Ok Google" e depois "ligar a lanterna" ligará o flash do seu telefone. Ótimo para espiar em buracos escuros.

O Google Assistente pode ser engraçado, como o Siri. E é bom manter sua mente ocupada quando você está se sentindo entediado. Aqui estão algumas coisas que o Assistente pode fazer além de trabalhar dia e noite para atender a todas as suas necessidades.

Para pedir ao Assistente para jogar um jogo, basta dizer "Ok Google" seguido de "jogar um jogo".

Para pedir ao Assistente para jogar curiosidades, basta dizer "OK Google" seguido de "jogar curiosidades". Ele permitirá que você escolha entre vários assuntos, como matemática, geografia, entretenimento, etc.

Para pedir ao Assistente para entretê-lo, basta dizer "OK Google" seguido de "Estou entediado". Assim, você poderá jogar ou contar uma piada. Vai até "surpreendê-lo com alguma diversão aleatória".

Para pedir ao Assistente que recite um poema, basta dizer "OK Google" seguido de "recitar um poema".

Para pedir ao Assistente que conte uma piada, basta dizer "OK Google" seguido de "conte uma piada". Você pode então pedir mais um.

Diga "OK Google" seguido de "diga-me um número aleatório". O que vem a seguir pode surpreendê-lo.

Os fãs de Tolkien estarão familiarizados com este. Diga "OK Google" e depois "o que tenho no bolso?". De nada.

Os fãs de Douglas Adams podem ficar menos impressionados: diga "OK Google" e depois "qual é o sentido da vida?". Comédia é ótimo, mas estamos um pouco tristes com o resultado.

Esta é talvez a joia da coroa das habilidades do Google Assistente. Diga "OK Google" seguido de "Estou com sorte". Não vamos estragar a surpresa, mas o Google Assistente realmente se esforça para lidar com a questão icônica do Google.

Experimente perguntar ao Google Assistente "quando estou?"

Escrito por Maggie Tillman e Britta O'Boyle.