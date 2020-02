O que é o Google Duo? O que você precisa saber sobre o aplicativo de chamadas de vídeo e voz do Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Duo é um aplicativo de chamada de vídeo e áudio feito pelo Google, semelhante ao FaceTime da Apple, WhatsApp ou Messenger do Facebook e Skype da Microsoft.

O Duo é gratuito, permite chamadas individuais de vídeo e voz e funciona em dispositivos iOS e Android - ao contrário do FaceTime da Apple. Ele conta com o seu número, permite alcançar pessoas na lista de contatos do telefone, oferece criptografia de ponta a ponta e possui recursos interessantes como o Knock Knock, que permite ver o vídeo ao vivo do seu interlocutor antes de atender.

Também é fácil de usar, porque a interface do aplicativo é ridiculamente simples. Veja como o Duo funciona, incluindo como começar e se é seguro usá-lo.

Faça o download do aplicativo Google Duo para seu dispositivo iOS ou Android Concorde com a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google Designe se o Duo pode enviar notificações e acessar seu microfone e câmera Verifique seu número Digite o código de verificação único enviado via SMS A interface principal do aplicativo será exibida.

A interface principal do Google Duo é uma tela dividida em duas, com a metade superior mostrando o que sua câmera vê e a parte inferior oferecendo uma barra de pesquisa com a guia Criar grupo abaixo. Quando você vir essa tela pela primeira vez, será solicitado que você conceda ao Duo acesso aos seus contatos.

Sempre que você abrir o Duo, verá a câmera com a barra de pesquisa e o botão Criar grupo abaixo.

Para começar a fazer uma vídeo chamada: Digite o nome do contato que você deseja vídeo na barra de pesquisa> Selecione o nome da lista> toque no ícone Vídeo chamada no centro, na parte inferior da tela.

Na primeira vez em que você ligar, o Google dirá "Sorria! Knock Knock on", juntamente com um aviso informando que seu amigo, se ele tiver você como um contato, verá você aparecer no telefone deles enquanto estiver tocando . Seu amigo não pode vê-lo enquanto você toca com esse recurso. Portanto, sempre que você ligar para um amigo em vídeo, você verá uma tela avisando que seu vídeo é visível, o nome ou o número da pessoa para quem está chamando e um botão final, tudo que é sobreposto a uma visão do que sua câmera vê (provavelmente você).

Quando um vídeo de um amigo liga para você e você está usando o telefone, você verá uma tela de chamada de vídeo recebida, que inclui uma visão do que a câmera vê, o nome ou o número do seu amigo e botões para atenda ou encerre a vídeo chamada. Se você não estiver usando o telefone, poderá receber uma notificação informando que uma videochamada está chegando, mas isso depende das suas preferências de notificação.

Depois de atender uma chamada de vídeo ou se seu amigo atender, você verá a tela de chamada de vídeo real, que inclui uma visão do que a câmera vê e quatro botões. Esses botões incluem um botão mudo, um botão para alternar entre as câmeras frontal e traseira, um botão de modo com pouca luz e um botão de chamada final. Há também uma miniatura da visualização da câmera (que você pode tocar para ampliar e, assim, minimizar a visualização da câmera do seu amigo na miniatura redonda). É tudo muito simples, para ser honesto.

Quando você ou seu amigo encerram uma ligação, você será levado de volta à barra de visualização / pesquisa da câmera e à tela do botão Criar grupo.

Nota: A barra de pesquisa permite procurar contatos por nome ou número, além de convidar amigos para o Duo. Seus amigos precisarão instalar o Duo para que eles possam lhe fazer uma chamada de vídeo usando o Duo - o que parece óbvio, mas vale a pena mencionar.

Enquanto estiver na interface principal do aplicativo do Google Duo (a barra de visualização / pesquisa da câmera e a tela do botão Criar grupo), toque no botão de três pontos horizontais no canto superior direito. Você verá opções para acessar Configurações, Ajuda e Feedback. Toque na opção Configurações.

Nesse menu, existem várias configurações que você pode alterar, incluindo a capacidade de desativar o modo Knock Knock e Low-light . Você também pode limitar o uso de dados móveis, permitir que o telefone vibre enquanto estiver tocando (apenas Android), cancele o registro do número do telefone, adicione uma Conta do Google e bloqueie números, entre outras coisas, como os atalhos da Siri para usuários do iOS.

Sim. O Duo possui um recurso chamado Knock Knock que permite ver o vídeo ao vivo da pessoa que ligou antes de atender. Você pode desativar esse recurso no menu Configurações do aplicativo (consulte Gerenciar preferências acima).

Sim. O Duo possui um recurso chamado modo de pouca luz que o tornará mais visível para a pessoa do outro lado de uma vídeo chamada, se você estiver com pouca iluminação. Você pode desativar esse recurso no menu Configurações mencionado na seção Gerenciar preferências acima.

O que é o modo com pouca luz do Google Duo, como funciona e como você o usa?

Sim, o Google Duo oferece videochamadas em grupo para até sete pessoas. Para criar um grupo, toque em Criar grupo na parte inferior da tela do Google Duo e selecione os contatos que você deseja adicionar.

Sim. Como o FaceTime e o WhatsApp, o Duo oferece chamadas de voz e vídeo.

Não. O Duo precisa do seu número de telefone. O aplicativo permite alcançar pessoas na lista de contatos do seu telefone. Nenhuma conta separada é necessária.