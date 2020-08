Como acessar o easter eggs do Android: Android 11, 10, Pie, Oreo e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google é conhecido por lançar ovos de Páscoa em seu software, principalmente nas versões do Android. Por meio de uma sequência de toques e gestos, você pode chegar a algo oculto, uma pequena distração ou algo simplesmente desconcertante.

O processo é muito semelhante nas versões recentes do Android, mas geralmente há algo que o confunde. Veja como acessar esses Ovos de Páscoa e o que esperar.

O mais recente, no Android 11, é um retorno a um jogo de gatos que fez sua primeira aparição com o Android N Nougat. Embora o processo tenha mudado um pouco.

O ovo de páscoa tem duas partes na versão mais recente do Android, semelhante a como era no passado. Você tem o processo para chegar ao logotipo oculto 11 e, em seguida, outro processo para chegar a um jogo jogável. Este ano, vemos o retorno do Neko Cat que apareceu pela primeira vez no Android Nougat.

Siga as etapas abaixo para começar:

Abra as configurações e vá para Sobre o telefone Toque em Versão Android para abrir uma nova tela Agora, toque repetidamente na versão do Android nesta tela Um gráfico de discagem de volume aparecerá Gire o botão no sentido horário até atingir seu máximo Faça isso três vezes e você verá um novo máximo de 11 e um pequeno emoji de gato aparecerá na parte inferior da tela

É - claro - uma homenagem ao famoso clipe do mockumentary Spinal Tap em que o guitarrista principal mostra seu amplificador que vai "até 11", ou seja, é mais alto do que aqueles que vão até 10.

Agora o que você precisa fazer é adicionar algo chamado "Cat Controls" aos seus atalhos no menu de energia. Portanto, pressione e segure o botão liga / desliga para chegar à tela de controles.

Toque nos três pontos ao lado de Casa Escolha Adicionar controles Agora localize e selecione Ver outros aplicativos na parte inferior da tela Escolha controles de gato Agora toque na caixa de seleção para selecionar o borbulhador de água, tigela de comida e brinquedo

Agora, para acessar os controles do gato para jogar, você volta à tela do menu de energia e toca na seta para baixo ao lado de Início e escolhe Controles do gato no menu suspenso.

Para jogar, você desliza sobre a bolha dágua para enchê-la, toca na tigela de comida ou no brinquedo, e eles atrairão um gato virtual.

Depois de fazer isso, você joga o jogo da espera e, eventualmente, receberá uma notificação informando que um gato chegou, com seu próprio número de gato.

O processo do Android 10 começa exatamente da mesma forma que os outros easter eggs do Android. Lembre-se de que o Android 10 era anteriormente chamado de Android Q, porque é para onde isso vai.

Vá para configurações> sobre o telefone> versão do Android. Clique na versão do Android para abrir essa página e, em seguida, em "Android 10" repetidamente até que uma grande página de logotipo do Android 10 seja aberta. Todos esses elementos podem ser arrastados pela página, mas se você tocar neles, eles giram, pressione e segure e eles começam a girar. Gire e arraste o 1 para o 0 para fazer o logotipo Q - quando estiver no lugar certo, ele se encaixará na posição Toque no logotipo Q mais algumas vezes e você abrirá o jogo do nonogram.

Um nonograma é um jogo em que você preenche quadrados em uma grade com base no guia ao lado. Aqui você terá números ao lado que indicam o que colocar e onde. Ele não se encaixa bem na tela, então você pode ter que girar seu telefone para ver os dois eixos. Em seguida, você poderá desenhar - espere por isso - ícones do sistema Android. Sim, não é um flappy bird, isso é certo.

O easter egg do Android P é acessado da mesma forma que outros easter eggs do Android, usando as etapas 1 e 2 acima. Isso abre um logotipo P colorido. Girar o telefone um pouco desbloqueia isso, então ele piscará e mudará de cor. Mas há mais um passo para os proprietários de Pixel. Se você tocar no P mais algumas vezes, irá acessar um aplicativo de desenho, para poder rabiscar alguns doddles. Por quê? Boa pergunta.

Seu primeiro passo, como já mencionado, vá para o menu de configurações, role todo o caminho para baixo até chegar a "Sobre o telefone", toque nele e encontre "versão Android". Se você pressionar essa opção várias vezes repetidamente, será exibida uma tela que mostra o logotipo do Android O em seu papel de parede.

Toque repetidamente no "O" algumas vezes e, em seguida, pressione e segure nele e agora você deve ver um polvo preto na tela. Agora você pode arrastar o polvo pela tela, pegá-lo, soltá-lo e brincar com ele.

Você pode obter o ovo de Páscoa Nougat da mesma forma que o Oreo, mas o jogo em si é muito mais complexo. Ative o easter egg normalmente acessando suas configurações> sobre o telefone> versão do Android. Toque repetidamente na guia Versão do Android até que o "N" apareça na tela.

Deslize de cima para baixo na tela para revelar seus botões de seleção rápidos e clique em "editar". Agora você deve ver um ícone de cara de gato com o rótulo "???? Ovo de Páscoa do Android". Arraste e solte este ícone nas principais opções de configurações rápidas e coloque-o onde desejar. Agora, a diversão pode começar.

Aperte o botão de início e arraste para baixo a aba de configurações rápidas do topo da tela novamente. Desta vez, você deve ver uma opção "prato vazio". Toque nele e você verá uma sobreposição com quatro opções de alimentos: Bits, Fish, Chicken e Treat. Selecione um, continue usando o telefone normalmente e aguarde.

Quando funcionar, você receberá uma notificação dizendo "um gato está aqui" com o número do gato listado abaixo. Tocar na notificação revela uma nova tela com um ícone de gato que você toca uma vez para renomear ou pressiona longamente para revelar as opções de compartilhamento. Você pode salvar uma versão em resolução total da imagem do gato em seu dispositivo ou compartilhá-la em todas as suas contas de mídia social como qualquer outro proprietário de gato louco. Eventualmente, você receberá uma notificação informando que um gato roubou uma das guloseimas. Mas nem sempre funciona, o que é o objetivo do jogo. Você tem que continuar tentando, usando guloseimas diferentes para atrair um gato.

Pouco antes do lançamento do Android L, um jogo de grande sucesso chamado Flappy Bird chegou ao mundo dos aplicativos móveis. Era extremamente popular, até que o desenvolvedor o puxou. Ainda assim, ele existiu por tempo suficiente para inspirar os easter eggs do Android do Google.

Nessas duas versões do sistema operacional Android, vá para configurações> sobre o telefone e toque repetidamente em "versão Android" igual às outras. Agora, toque repetidamente e mantenha pressionado o logotipo que aparece. Agora, um minijogo deve carregar. No jogo, a ideia é tocar na tela para ajudar o seu robô Android a evitar que fique preso em pirulitos ou marshmallows, dependendo da versão do sistema operacional que você está usando.

