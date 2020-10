O que é o Google Assistente e o que ele pode fazer?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A versão do Google para Alexa da Amazon , Siri da Apple e Cortana da Microsoft é o Google Assistant. Ele fez um progresso incrível desde seu lançamento em 2016 e é provavelmente o mais avançado e dinâmico dos assistentes que existem.

O Google espalhou o Assistant por toda parte, não apenas em seu próprio hardware, mas por meio de parcerias com outras empresas que vêem o Google Assistant em uma grande variedade de dispositivos, de geladeiras e fones de ouvido a alto - falantes e carros.

Veja como funciona o Google Assistente e o que você precisa saber sobre a IA do Google.

squirrel_widget_148301

Google Assistant é o assistente de voz do Google. Quando foi lançado, o Google Assistant era uma extensão do Google Now, projetada para ser pessoal enquanto expandia os controles de voz "OK Google" existentes do Google.

Originalmente, o Google Now extraía informações relevantes para você de maneira inteligente. Sabia onde trabalhava, as suas reuniões e planos de viagem, as equipas desportivas de que gostava e o que o interessava para que pudesse apresentar-lhe as informações do seu interesse.

Há muito que o Google matou o Google Now, mas o Assistant vive no mesmo espaço, fundindo esses elementos personalizados com uma ampla gama de controle de voz. O Google Assistente oferece suporte para entrada de texto ou voz e seguirá a conversa, independentemente do método de entrada que você estiver usando.

O Google Assistente oferece comandos de voz, pesquisa por voz e controle de dispositivo ativado por voz, permitindo que você conclua uma série de tarefas depois de dizer as palavras de ativação "Ok Google" ou "Ei Google". Ele é projetado para fornecer interações de conversação.

O Google Assistente irá:

Controle seus dispositivos e sua casa inteligente

Acesse informações de seus calendários e outras informações pessoais

Encontre informações online, desde reservas em restaurantes a direções, meteorologia e notícias

Controle sua música

Reproduza conteúdo em seu Chromecast ou outros dispositivos compatíveis

Executar cronômetros e lembretes

Marque compromissos e envie mensagens

Abra aplicativos em seu telefone

Leia suas notificações para você

Traduções faladas em tempo real

Jogar jogos

Conversa contínua significa que você não precisa dizer "Ok Google" para solicitações de acompanhamento. Em vez disso, assim que você começa a falar com o Google, ele ouve uma resposta sem precisar de uma frase de gatilho o tempo todo. O Google também pode reconhecer perfis de voz de diferentes pessoas, portanto, sabe quem está falando com ele e pode adaptar as respostas de acordo. Você também pode pedir várias coisas ao mesmo tempo.

Como o Google Assistente conhece você e entende o contexto, ele reagirá de maneira informada ou inteligente. Isso é importante porque dá ao controle de voz muito mais poder e faz com que ele não reaja apenas a frases ou comandos específicos. Ele foi projetado para ser mais do que apenas reativo.

Os recursos incluem a capacidade de fazer check-in no seu voo (dependendo da companhia aérea e do destino), bem como a capacidade de reservar um quarto com alguns parceiros e há um modo de intérprete nos dispositivos Google Home e também em smart displays . Com ele, você pode pedir ao Google Assistente para ajudá-lo a conduzir uma conversa em dezenas de idiomas. Basta dizer "Ei Google, seja meu intérprete de espanhol" para iniciar o Modo de intérprete e obter tradução falada e (em Smart Displays) escrita em tempo real para ajudar na conversa.

O Google Assistant nos dispositivos Google Home é a base do controle de casa inteligente . É compatível com uma ampla gama de dispositivos, então você pode controlar o aquecimento, as luzes e muito mais com sua voz.

Para descobrir tudo o que o Google Assistente pode fazer, visite a página dedicada no site do Google.

squirrel_widget_148299

O Google Assistant foi originalmente lançado nos smartphones Google Pixel e Google Home , mas agora está disponível para quase todos os dispositivos Android modernos, incluindo dispositivos Wear OS , Android TV e Nvidia Shield , bem como qualquer carro compatível com Android Auto e outros dispositivos também, como câmeras Nest e o Lenovo Smart Clock.

O Google Assistant é nativo dos alto-falantes inteligentes do Google Home , mas também está amplamente disponível em outros alto - falantes inteligentes de outros fabricantes, incluindo Sony, Sonos, LG e Panasonic.

Dispositivos domésticos inteligentes, como Philips Hue , produtos Nest e a linha Home Smart da Ikea , por exemplo, podem ser controlados pelo Google Assistente e não apenas pelo Google Home, mas onde quer que você interaja com o Assistente.

O Google Assistant está disponível na maioria dos telefones Android , com todos os lançamentos recentes oferecendo o sistema de IA. Mesmo os dispositivos que oferecem outro sistema de IA, como o Bixby da Samsung , também oferecem o Google Assistant. Essencialmente, se seu telefone tem Android, ele tem Google Assistente.

É possível que o Assistente responda a você mesmo quando seu telefone Android também estiver bloqueado, se você ativar por meio de suas configurações e também pode ativar para ver as respostas a perguntas pessoais.

O Google Assistente também está disponível em iPhones , embora haja algumas restrições.

O Google Assistente pode ajudá-lo a navegar no Google Maps, em dispositivos Android e iOS. Com sua voz, você pode compartilhar seu HEC com amigos e familiares, responder mensagens de texto, tocar música e podcasts, pesquisar lugares ao longo de sua rota ou adicionar uma nova parada, tudo no Google Maps.

O Google Assistente também pode pontuar automaticamente sua mensagem (em telefones Android e iOS) e ler e responder a todas as suas notificações (somente Android).

O Assistant funciona com muitos aplicativos de mensagens populares e SMS, incluindo: WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, Mensagens Android e muito mais. Ao dirigir, o Google Assistente pode calcular automaticamente seu ETA no Google Maps e pode enviar para amigos também, se você tiver um dispositivo Android.

Basta dizer "Ok Google, me leve para casa" para abrir o Google Maps e começar.

O Google Home é o concorrente direto da empresa com o Amazon Echo . O Google Home é um alto-falante compatível com Chromecast que funciona como um assistente controlado por voz. É a primeira parada do Google Assistente em casa e é um ecossistema em expansão. Atualmente, há cinco dispositivos disponíveis no portfólio do Google Home, incluindo Google Home, Google Home Max , Nest Mini , Nest Hub e Nest Hub Max .

Você pode pedir aos dispositivos Google Home para fazer qualquer coisa que você pediria ao Assistente em telefones Android, mas mudar para casa realmente coloca ênfase em outros serviços e funções, como controle de casa inteligente, compatibilidade com Chromecast para enviar filmes para sua TV, E muito mais.

Leia nossas dicas e truques do Google Home para aproveitar ao máximo o Google Assistente em seu dispositivo Google Home.

O Google Assistente também está disponível em wearables que executam Wear OS. Usando as palavras de ativação, você poderá pedir ao Assistente para realizar uma série de tarefas no seu relógio, como diminuir o aquecimento ou responder a uma mensagem.

A Android TV também oferece o Google Assistente em vários dispositivos. A Sony oferece Android TV em seus modelos, por exemplo. Porém, há outra dimensão aqui: as TVs Sony não rodam apenas Android TV, mas também são compatíveis com Google Home e Amazon Alexa, o que significa que você pode controlar sua TV falando com o alto-falante, bem como controlar suas luzes falando com sua TV.

Os decodificadores como a TV Nvidia Shield também oferecem suporte ao Google Assistant e a lista de dispositivos populares de mídia e entretenimento que oferecem suporte ao Assistant está em constante expansão, com TVs da Samsung também na mistura, bem como a família de receptores DISH Hopper. Com o Google Assistente integrado, você pode usar sua voz para ligar a TV, alterar o volume e os canais e alternar entre as entradas.

Os parceiros com dispositivos Android TV e Google Assistant incluem Sony, Hisense, Philips, TCL, Skyworth, Xiaomi, Haier, Changhong, JVC e Toshiba.

Também há suporte para o Google Assistant em muitos fones de ouvido sem fio, incluindo o Bose QuietComfort 35 II e os próprios Pixel Buds do Google, bem como modelos de marcas como Harman, JBL, Sony e outras.

Com esse tipo de integração, você pode acessar o AI Assistant sem abrir o telefone - normalmente, basta pressionar um botão e começar a falar com o Google Assistant.

A corrida para estar em todos os lugares da sua casa começou, com o Google tendo sua própria opinião sobre o Echo Show no Nest Hub e no Nest Hub Max.

Os monitores inteligentes que oferecem o Google Assistant também incluem empresas como JBL, Lenovo e LG. O Lenovo Smart Display está disponível em opções de tela de 7, 8 e 10,1 polegadas.

O JBL Link View , por sua vez, tem um par de alto-falantes de 10 W e uma tela sensível ao toque de 8 polegadas.

O Google Assistente está disponível em carros compatíveis com Android Auto , embora também existam unidades principais de reposição.

O Anker Roav Bolt e o JBL Link Drive, por exemplo, podem ser plugados em qualquer tomada de carro, para que você possa conectar seu telefone ao aparelho de som do carro via Bluetooth ou AUX. Assim que os acessórios estiverem conectados, você pode usar o assistente viva-voz, com suporte para hotword.

Como mencionamos, muitos dispositivos conectados são compatíveis com o Google Assistente, de lâmpadas a geladeiras e tudo mais. Assistant funciona com mais de 1000 marcas de automação residencial e mais de 10.000 dispositivos.

Há uma lista completa de parceiros do Google Assistente aqui , mas aqui está um resumo de alguns dos dispositivos compatíveis importantes:

Canário

Colmeia

Honeywell

Ikea

eu Robô

Aparelhos LG

Logitech

Ninho

Netatmo

Osram

Philips Hue

Anel

Samsung SmartThings

Tado

TP-Link

WeMo

Hidromassagem

Esses dispositivos podem ser controlados pelo Google Assistente, o que significa que você pode acender as luzes e ligar e desligar. Você pode mudar o aquecimento ou receber um alerta de que sua limpeza foi feita ou um ciclo de lavagem terminou.

O Google Assistant também é compatível com IFTTT , portanto, receitas personalizadas podem ser criadas. Como dissemos antes, você também não precisa falar com o Google Home; você pode usar o Assistente no seu telefone para interagir.

O Google Assistant Connect é uma plataforma que os fabricantes de dispositivos podem usar para trazer o Google Assistant aos dispositivos de forma mais fácil e econômica. Para os consumidores, isso significa que você verá diferentes tipos de dispositivos inteligentes em breve.

Por exemplo, o Google disse que um parceiro poderia criar um display e-ink que projeta o tempo ou seu calendário, enquanto usa o Assistant Connect para entregar conteúdo de seu alto-falante inteligente vinculado.

O Google Assistente irá lidar com a chamada "computação de ordem superior" - sabendo o que está no calendário, verificando se há atualizações, etc.

Para verificar se seu telefone tem Google Assistente, diga "OK Google" ou mantenha pressionado o botão home. Esse é o ponto de partida para o Assistente, depois do qual você pode digitar ou falar e fazer com que o Assistente responda. Normalmente, durante a configuração de um Android, você será solicitado a configurar o Assistant.

Esta é sempre a grande questão: o que é melhor - Assistant ou Amazon Alexa?

Ambas as plataformas se enfrentam, oferecendo dispositivos semelhantes, bem como funções semelhantes. As ambições são geralmente as mesmas, ser um assistente pessoal para vários dispositivos. O Google tem uma vantagem óbvia quando se trata de Android: ele sabe quem você é, o que você pesquisa, seus amigos, hábitos de navegação, o conteúdo de sua agenda e aonde você vai, tudo graças ao tipo de dados que vivem no Android.

Alexa, por outro lado, sabe o que você compra na Amazon.

Mas essa vantagem do Android se estende ainda mais. Ele está integrado ao sistema operacional de muitos telefones (não de usuários de iPhone), então você tem o Google Assistente com você o tempo todo. Amazon Alexa tem o aplicativo para smartphone, mas não está tão integrado aos telefones.

O Google Assistente se sente em casa em um telefone, com acesso a mais funções no telefone - como iniciar aplicativos. O Google também tem suporte para hotword em telefones, enquanto o suporte para hotword Alexa em telefones é limitado a alguns dispositivos HTC e Huawei e aos tablets Fire da Amazon.

Quando se trata de suporte, Alexa sente que tem mais parcerias e hardware.

Mas, o Google é mais inteligente ao lidar com as funções básicas: Alexa precisa saber qual luz acender e apagar, especificamente, enquanto o Google apenas permite que você ligue ou desligue tudo sem precisar configurar um grupo ou nomear dispositivos.

O Google também é um melhor roteamento de informações, muitas vezes fornecendo melhores resultados de pesquisa. Em um telefone, naturalmente, encontrar o endereço e a navegação é uma habilidade essencial. Alexa encontrará endereços e informará sobre o tráfego, mas isso não é o mesmo que obter acesso a mapas e navegação reais.

Mais uma vez, a vantagem do smartphone dá ao Google uma vantagem aqui.

Mas quando se trata de tarefas domésticas, como tocar música ou trabalhar com dispositivos compatíveis, a experiência é muito próxima - e algum grau de preferência pessoal entrará nela. A Amazon tem a vantagem com os dispositivos (há uma variedade maior no Echo e no sistema em um passo à frente, com o Google atualmente tentando se atualizar), e falar com Alexa é mais agradável do que falar com o Google. É uma expressão mais confortável.

Escrito por Maggie Tillman e Britta O'Boyle.