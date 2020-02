  Como obter o Android 11 beta no seu telefone agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google disponibilizou a primeira visualização do desenvolvedor do Android 11 para download e instalação. Veja como obtê-lo no seu dispositivo.

Uma visualização do desenvolvedor é uma versão beta ou "trabalho em andamento" para desenvolvedores. Geralmente, ele é lançado antes do lançamento final do software para os consumidores. Também precede uma versão beta pública para os usuários comuns testarem. O Google oferece a versão beta para coletar e incorporar comentários dos usuários.

Nessas fases iniciais, quando o software ainda não foi anunciado oficialmente, ele oferece ao Google a chance de resolver alguns problemas antes de fornecer informações detalhadas sobre o que exatamente mudou. Neste ponto do lançamento, ele é voltado principalmente para os desenvolvedores, para oferecer a eles o máximo de tempo possível para executar seus aplicativos no novo código e fazer com que tudo funcione sem soluços antes do Android 11 chegar.

A visualização do desenvolvedor do Android 11 está disponível apenas para dispositivos do Google, mas provavelmente chegará a mais dispositivos com o lançamento da versão beta pública.

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

A maneira tradicional de obter uma visualização do desenvolvedor do Android é seguir a imagem do sistema / rota intermitente manual. Você pode baixar imagens do Google e enviá-las para o seu dispositivo, mas será uma nova instalação, com tudo apagado. Aqui está o site onde você pode baixá-los.

Esta página detalha como piscar, além de fornecer instruções passo a passo.

Lembre-se de que a exibição de uma imagem do sistema apaga todas as informações do seu dispositivo, portanto, faça backup dos dados importantes com antecedência. Além disso, a exibição de imagens adicionais de visualização do Android 11 causará mais apagamentos de dados e, se você seguir esse caminho, não receberá atualizações aéreas sem fio, como no Programa Beta Android, que ainda não está disponível para o Android 11. .

Esperamos testar o Android 11 em breve e informaremos o que encontramos. Se você não é um desenvolvedor, recomendamos aguardar para atualizar este SO no seu telefone Pixel. Provavelmente haverá toneladas de bugs, e o material mais emocionante ainda está por vir.

O Google disse que a versão beta pública chegará em maio ou próximo do Google I / O 2020, para que os usuários comuns tenham a chance de testar o Android 11.

O Google provavelmente tornará o mais fácil possível o Android 11 em um dispositivo, oferecendo o Programa Beta para Android. Ele permite que qualquer pessoa inscrita atualize seus dispositivos Android para a versão beta pública e receba atualizações sem fio gratuitamente. O mesmo programa beta foi usado para Android Nougat, Oreo, Pie e Android 11. É simples, pois você não precisa atualizar atualizações nem nada tão complicado.

Quando a versão beta pública do Android 11 estiver disponível, veja como você pode começar:

Visite google.com/android/beta para se inscrever no Android Beta Program. Faça login na sua conta do Google quando solicitado. Seus dispositivos elegíveis serão listados na página seguinte, clique para se inscrever no Programa Beta. Vá para Configurações> Sistema> Avançado> Atualização do sistema para verificar os downloads disponíveis. Deve aparecer dentro de alguns minutos.

Se você já usou o Programa Beta para Android antes da versão beta pública do Android 11, precisará se inscrever novamente no telefone. Depois de se inscrever, você continuará sendo atualizado para cada nova versão do Android 11 beta automaticamente, sem fio. Se você não quiser essas atualizações ou se não quiser mais o software beta, siga as etapas acima e clique em "cancelar a inscrição do dispositivo".