O que é o plano da família Google Play Music e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Play Music é um serviço de streaming de música como Spotify e Apple Music e, como nesses serviços, oferece as opções de ouvir música de graça com anúncios, streaming sem anúncios por uma taxa mensal e uma assinatura de plano familiar para vários usuários.

Você pode transmitir estações de rádio gratuitas com base no seu humor, atividade ou sua música popular favorita, além de pular músicas até seis vezes por hora, se você não tiver uma assinatura. Se você possui uma assinatura individual do Google Play Music, pode transmitir milhões de músicas no catálogo do Google Play sem anúncios, pular músicas o quanto quiser e ouvir música offline - e acessar o YouTube Music Premium a partir da mesma conta.

Esse recurso é sobre o plano familiar do Google Play Music. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Plano Familiar no Play Music, incluindo o quanto é, quais recursos ele oferece e onde está disponível.

Assim como o plano Familiar da Apple Music e o plano Premium para família do Spotify , o Plano Familiar para Música do Google oferece até seis membros da família, acesso ilimitado e sem anúncios a milhões e milhões de músicas por uma taxa mensal.

A taxa mensal é de US $ 14,99 nos EUA e de 14,99 libras no Reino Unido, o que novamente é o mesmo que os planos de assinatura equivalentes ao Spotify e Apple Music. Uma assinatura individual custa US $ 9,99 / mês ou £ 9,99 / mês, para que você economize dinheiro optando pelo plano familiar, mesmo que apenas dois de vocês o usem.

Todos os usuários precisam morar no mesmo país que o gerente da família para serem adicionados ao plano familiar do Google Play Music. Um membro também não deve fazer parte de outro grupo familiar.

Além do acesso de streaming sem anúncios a milhões de músicas, o Plano Familiar do Google Play Music inclui a capacidade de cada membro transmitir simultaneamente em qualquer dispositivo, manter suas experiências de audição separadas e obter recomendações de música adaptadas ao que eles gostam. Em outras palavras, suas faixas favoritas da Adele nunca aparecerão na conta do seu marido.

Cada usuário também poderá armazenar sua coleção de músicas (fazer upload gratuito de até 50.000 de seus próprios arquivos de música na nuvem), além de criar listas de reprodução, ouvir rádio e baixar qualquer música, álbum ou lista de reprodução para ouvir offline.

O acesso ao YouTube Music Premium também está incluído no plano da família do Google Play Music e suspeitamos que em algum momento no futuro tudo possa se mover sob a égide do YouTube Music.

Depois que um gerente do Plano Familiar estabelece um método de pagamento familiar e todos se juntam, cada membro do plano pode comprar músicas, aplicativos, jogos, filmes, shows, ebooks e revistas. Você pode ler mais sobre isso na página de perguntas frequentes do Google .

Os membros do seu grupo familiar podem fazer compras no Google Play usando o método de pagamento familiar sem a aprovação do gerente, e o método de pagamento é o principal plano familiar, e não o método de pagamento em suas contas individuais. Você verá o plano familiar como uma opção de pagamento no check-out.

Sempre que um membro da família faz uma compra, o gerente do plano familiar recebe um email. O gerente também pode exigir aprovação para compras no aplicativo e ver um histórico de todas as compras.

O plano familiar do Google Play Music está disponível nos seguintes países: Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Tcheca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Rússia, África do Sul , Espanha, Suíça, Ucrânia, Reino Unido e Estados Unidos.

O plano familiar funciona em dispositivos Android e iOS, bem como na web.