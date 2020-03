Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em 2018, o Google reformulou e renomeou seus serviços de pagamentos móveis e online, colocando todos sob o guarda-chuva do Google Pay ou G Pay. É, em essência, a alternativa da própria empresa ao Apple Pay.

Você pode usá-lo para pagamentos on-line, compras de aplicativos, pagamentos sem contato em lojas e até mesmo para envio de dinheiro ponto a ponto. Portanto, esteja você procurando um novo par de tênis on-line ou comprando seu café da manhã, o G Pay pode fazer todo o trabalho pesado por você.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Google Pay.

Para começar a usar o Google Pay, siga estas etapas:

Procure o aplicativo Google Pay no seu telefone. Ele é pré-carregado na maioria dos telefones Android e relógios Wear OS, mas você também pode simplesmente fazer o download no Google Play . Abra o aplicativo Google Pay e adicione um cartão de crédito ou débito na guia Cartões. Se for a primeira vez que você usa o aplicativo, toque em Introdução, selecione uma forma de pagamento a ser adicionada e tire uma foto do seu cartão ou insira suas informações. O Google verificará você por SMS ou autenticação por email. Simplesmente desbloqueie seu telefone e toque para usar o Google Pay em qualquer terminal de pagamento sem contato.

Se você o estiver usando em um smartwatch Wear OS, o processo será semelhante. Basta abrir o aplicativo Google Pay no seu smartwatch; ele também o levará através de um processo de configuração no smartphone ao qual está conectado, verificando-o de maneira semelhante com uma mensagem SMS e solicitando que você defina um PIN, Padrão ou PIN bloqueie o seu relógio.

Para fazer compras na loja com o Google Pay, siga estas etapas:

Procure o símbolo do Google Pay ou o símbolo de pagamento sem contato em um terminal de pagamento sem contato próximo ao checkout. Desbloqueie seu telefone ou inicie o Google Pay no seu relógio Wear OS. Segure o telefone ou observe o terminal e aguarde até ver uma marca de seleção ou ouvir o sinal sonoro confirmando a transação.

Quando o Google lançou o Google Pay pela primeira vez, ele disse que você seria capaz de pagar por mercadorias simplesmente desbloqueando seu telefone Android como você normalmente (o que também permite que o Google Pay autentique sua transação) e depois colocando-o próximo ao terminal sem contato de um comerciante, e é isso isto. Lembre-se de que, de acordo com o Google, você também pode pagar por compras abaixo de £ 30 sem desbloquear o telefone (a tela precisa estar ligada).

Para compras acima disso, você precisará inserir sua autenticação. Você nem precisa abrir um aplicativo para processar um pagamento. Ele permite que você toque e vá e, em seguida, você receberá os detalhes da confirmação / transação no seu telefone.

Para fazer compras no aplicativo com o Google Pay, siga estas etapas:

Abra um aplicativo compatível, como Uber ou Airbnb. Na finalização da compra ou no momento da compra, procure o botão Comprar com o Google Pay. Pressione o botão Google Pay. Normalmente, você será solicitado a escolher o cartão que deseja usar e confirmar o número de segurança de três dígitos. Saiba mais aqui.

O Android oferece um botão "Comprar com o Google Pay" nos aplicativos, o que significa que você poderá tocar rapidamente em um botão e efetuar o checkout rapidamente, em vez de precisar digitar seu cartão de crédito e endereço de entrega sempre que fizer uma compra.

Para pagar em sites compatíveis com o Google Pay, siga estas etapas:

Você pode usar o Goole Pay em qualquer navegador. Ao finalizar a compra em um site suportado, basta procurar o botão de compra do Google Pay. Normalmente, você será solicitado a escolher o cartão que deseja usar e confirmar o número de segurança de três dígitos. Saiba mais aqui.

Agora, se você vir uma caixa no caixa que diz "Usar informações selecionadas para compras futuras neste site", marque-a para usar o Google Pay e defina-a como sua forma de pagamento padrão. Na próxima vez que você planeja comprar nesse site, basta escolher o que deseja comprar, começar o check-out e confirmar que deseja usar as informações de pagamento associadas ao Google Pay. Então, todas as suas informações serão preenchidas automaticamente.

Assim como o Apple Pay / Wallet, o Google Pay também pode ser usado para armazenar seus passes, cartões de conta e passagens de viagem em um só lugar. Basta abrir o aplicativo Google Pay e tocar em Passes na guia inferior para acessá-los.

Infelizmente, nem todas as companhias aéreas ou operadores de trem oferecem suporte ao recurso, pois muitos preferem emitir bilhetes como PDFs em vez de passes compatíveis com o G Pay, portanto, se você pode ou não usar esse recurso depende muito de quem está viajando.

Um recurso inteligente é que o Google Pay pode extrair automaticamente detalhes da conta de e-mails relevantes e carregar passes / cartões de membros virtuais na tela Passes. Portanto, se você possui uma conta de hotel e se registrou com sua conta de e-mail do Google, ela deve extrair essas informações.

Para adicionar um passe (transporte público, programa de fidelidade ou cartão-presente), basta tocar no botão "+ Passe" e selecionar a opção relevante.

O Google Pay está disponível em todos os telefones Android modernos (KitKat 4.4 ou superior). No entanto, para pagar em lojas usando o Google Pay, seu telefone deve suportar NFC (comunicação de campo próximo) e HCE (emulação de cartão de host). Quando você coloca o telefone em um terminal de pagamento sem contato em uma loja, NFC e HCE trabalham juntos para enviar suas informações de pagamento à loja para que você possa fazer sua compra.

Com os relógios Wear OS, é uma situação semelhante. A maioria dos relógios Wear OS modernos terá suporte do Google Pay, desde que tenham NFC embutido para transações sem contato.

Para descobrir se o seu telefone Android suporta o Google Pay nas lojas, abra o aplicativo Configurações do seu dispositivo e toque em Mais em Redes sem fio e outras. Se você não vir essa opção, procure uma semelhante, como Connections ou NFC, por exemplo. Pode ser necessário tocar em Mais para ver outras configurações. Se você vir a opção NFC ou algo semelhante, poderá efetuar pagamentos oficialmente nas lojas usando o Google Pay. Yay!

O Google Pay trabalha com seus cartões de crédito e débito das seguintes instituições financeiras dos EUA: American Express, Discover, MasterCard e Visa. Esses cartões são emitidos pelos seguintes bancos e cooperativas de crédito dos EUA: Bank of America, Capitol One, Chase, Citi, Discover, PNC, US Bank, Wells Fargo e muito mais. Veja uma lista completa das instituições financeiras suportadas aqui .

O Google Pay trabalha com seus cartões de crédito e débito das seguintes instituições financeiras do Reino Unido: Os cartões Visa e MasterCard são suportados. Essas instituições financeiras oferecem suporte ao Google Pay no Reino Unido: Bank of Scotland, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds Bank, M&S Bank, MBNA, Nationwide Building Society, Natwest e muito mais. Veja uma lista completa das instituições financeiras suportadas aqui .

Teoricamente, sim. Quando você paga na loja, o Google diz que o Google Pay não compartilha os detalhes reais do seu cartão. Em vez disso, o comerciante recebe um número criptografado exclusivo. Da mesma forma, com o Android Pay, o Google trabalhou com as principais redes de pagamento e instituições financeiras para fornecer tokenização de segurança padrão do setor. Com a tokenização, o varejista recebe um número de 16 dígitos em vez do número da sua conta.

Como resultado, a tokenização do Google Pay é diferente da Apple Pay, pois os tokens não são gerados em um chip seguro no telefone, mas na nuvem. Ainda assim, se você perder seu telefone, o Google recomenda usar o Find My Device para encontrá-lo ou apagá-lo, a fim de manter seus dados locais a salvo de olhares indiscretos. No entanto, o Google Pay aceita um código PIN, senha ou padrão para autenticar transações.

Confira o site do Google Pay do Google para obter mais detalhes. O Google também possui este útil centro de ajuda para todas as suas perguntas sobre o Google Pay.

O Google Pay é um aplicativo de pagamentos móveis que pode armazenar cartões de crédito, cartões de débito, cartões de fidelidade etc. Em essência, substitui os aplicativos e serviços antigos do Android Pay e da Google Wallet. O aplicativo ponto a ponto da Carteira virtual do Google está morto e substituído pelo Google Pay Send, mantendo-o alinhado com a marca do Google Pay. No entanto, os usuários dos EUA e do Reino Unido também poderão usar o aplicativo Google Pay em breve para enviar e solicitar dinheiro.

Confuso, nós sabemos. De qualquer forma, o Google Pay é oficialmente o seu balcão único para compras, passes e métodos de pagamento. No momento, o Google está trabalhando para levar o Google Pay a todos os produtos do Google. Portanto, esteja comprando no Chrome ou com o Google Assistant, você terá uma experiência de pagamento consistente, usando os cartões salvos em sua Conta do Google, explicou a empresa em um blog post .

Também está trabalhando com parceiros on-line e em lojas, para que você veja o Google Pay em sites, aplicativos e em suas lojas em todo o mundo.