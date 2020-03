Dicas e truques do Google Fotos: armazene e edite suas fotos como profissional

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Fotos já existe há vários anos e é um serviço obrigatório para muitas pessoas que desejam armazenar suas fotos e vídeos.

O Google Fotos não apenas permite salvar mídias pessoais em um armário virtual, mas também disponibiliza essas mídias em todos os seus dispositivos. Além disso, o serviço possui todos os tipos de recursos para gerenciar, visualizar, editar e descobrir suas memórias digitais. É o aplicativo de fotos padrão para o Android do Google, por isso está na maioria dos telefones Android, usando sua Conta do Google.

Para ajudar você a navegar no Google Fotos, reunimos uma seleção de dicas e truques que maximizarão sua experiência e farão de você um profissional do Google Fotos.

Nota: Este guia é principalmente sobre o Google Fotos para dispositivos iOS e Android, a menos que indicado de outra forma.

No aplicativo, você verá uma barra de menus com três guias principais: fotos, álbuns, para você e compartilhamento. "Para você" é onde você redescobre as fotos antigas e vê os efeitos criados automaticamente para você a partir de suas fotos e vídeos. A guia Fotos é essencialmente uma lista / grade de todas as suas imagens e vídeos no Google Fotos, enquanto Álbuns é uma lista de todos os seus álbuns, alguns dos quais foram criados automaticamente (como Pessoas e animais de estimação), além de diferentes coleções de fotos em seu telefone - do WhatsApp, por exemplo, ou outros aplicativos que criam suas próprias pastas de fotos.

Se você possui várias contas em seu telefone (pessoal e comercial, por exemplo), deseja ter certeza de que está usando sua conta pessoal para suas fotos. Você encontrará sua foto na barra de pesquisa no canto superior direito. Toque aqui para selecionar a conta do Google com a qual você deseja trabalhar com o Fotos. Lembre-se de que, se você as armazena em uma conta corporativa e sai, também perde todas as suas fotos. Portanto, verifique se está usando sua conta pessoal para suas fotos pessoais.

Localize o botão de menu (ícone de hambúrguer) no campo de pesquisa, no canto superior esquerdo, e toque nele para abrir o menu do Google Fotos. O menu tem opções para gerenciar o Google Fotos, você também encontrará sua lixeira / lixo aqui, a opção para encomendar álbuns de fotos, bem como a opção de liberar espaço no telefone e muito mais.

No menu, toque em Configurações. A partir daí, você verá opções para fazer backup e sincronizar com a Conta do Google que estiver usando, escolher os tipos de notificações que deseja ver, gerenciar as sugestões e "memórias" exibidas e muito mais.

Uma das grandes vantagens do Google Fotos são as opções de backup. Você deseja usar o Google Fotos para fazer backup de todas as suas fotos na nuvem, mas o padrão é fazer backup por Wi-Fi para fotos e vídeos. Preferimos a opção de backup em vez de dados móveis para fotos, porque isso significa que, se você perder o telefone, você ainda terá essas fotos armazenadas online. Nas configurações, toque em "fazer backup e sincronizar" e você encontrará as opções para backup de dados móveis, se desejar. Há também a opção de fazer backup ou não em roaming.

Falando em fazer backup, para fazer backup de todas as suas imagens (não apenas as que você tirou com a câmera do dispositivo), como imagens que você baixou ou imagens tiradas com as câmeras Snapchat, WhatsApp ou Instagram, vá para configurações, selecione backup e sincronização e toque em Fazer backup de pastas do dispositivo. Você precisará ativar a opção de cada pasta para que seu conteúdo seja sincronizado automaticamente com sua biblioteca do Google Fotos.

Se todas as fotos do seu dispositivo tiverem backup feito na nuvem, você poderá excluir com segurança as cópias locais para liberar espaço. Encontre a opção chamada Liberar armazenamento do dispositivo nas configurações para começar. O aplicativo também pode solicitar que você ative essa configuração se o armazenamento do seu telefone ficar baixo.

O Google Fotos é conhecido por sua inteligência e capacidade de organizar sua mídia de maneira inteligente, graças à IA. Você pode usar a barra de pesquisa universal na parte superior do aplicativo para encontrar fotos com base em mês, estação do ano, local, objetos ou até palavras-chave gerais, como flores ou bebê. Você também pode usar vários termos de pesquisa. Ah, e você pode pesquisar por emoji. Experimente o emoji de óculos de sol para encontrar fotos de pessoas com óculos ou óculos de sol.

Você pode procurar seus álbuns casualmente na guia Álbuns. Também existe um carrossel na parte superior, com imagens e vídeos agrupados em coleções com base em termos de pesquisa, tipo de mídia e tema geral (como Pessoas e animais de estimação, Lugares, Coisas, Vídeos, Animações etc.). Você pode criar álbuns aqui, o que facilita muito a organização de fotos em torno de um tema, como um projeto, férias - ou você pode ter um álbum automático de pessoas ou animais de estimação, que se atualiza quando você tira uma nova foto de alguém.

O Google Fotos de maneira inteligente ajuda a encontrar imagens com base em quem aparece nelas. Vá para a guia Álbuns e selecione Pessoas e animais de estimação para ver uma lista de rostos da sua coleção. Se você deseja procurar alguém pelo nome, toque no rosto dele e adicione o nome dele. Você também pode usar esse processo para garantir que as pessoas sejam rotuladas corretamente em uma imagem. Esse nome aparecerá quando você começar a digitá-lo na barra de pesquisa, por isso é muito fácil encontrar fotos de pessoas. Também funciona com animais de estimação.

Na guia Fotos, você pode beliscar dentro ou fora da galeria para diminuir ou diminuir as miniaturas. Se você apertar o suficiente, verá uma visualização do calendário, mas se apertar, obterá miniaturas cada vez maiores até finalmente ampliar a imagem na íntegra.

Quando você estiver percorrendo a guia Fotos ou em um Álbum e quiser pular para uma data específica, toque no botão de rolagem rápida no lado direito da tela. Tudo o que você precisa fazer é pressionar o dedo para cima ou para baixo para voar no tempo e encontrar sua imagem.

No aplicativo, quando você quiser selecionar várias imagens consecutivas, basta tocar o dedo na primeira imagem até que ela fique destacada com uma marca de seleção azul e arraste o dedo para cima ou para baixo para selecionar rapidamente mais imagens de uma só vez. Depois de selecionar todas as imagens desejadas, você verá opções para compartilhá-las, criar algo novo a partir delas, excluí-las ou fazer backup agora.

O Google Fotos tem uma pasta bin / lixo acessível através do menu. Cada imagem ou vídeo excluído fica na Lixeira por 60 dias e pode ser recuperado rapidamente; basta selecionar uma imagem e toque no ícone de rebobinar (ou no botão excluir, se você quiser limpá-la totalmente). Isso inclui imagens que você exclui de outras pastas de imagens, como as imagens do WhatsApp, por exemplo.

O Google Fotos é um poderoso editor de imagens. Ao visualizar qualquer imagem, toque no ícone de controles deslizantes para acessar várias ferramentas de um toque. Você pode adicionar filtros, cortar, girar e ajustar itens como luz, cor e pop. Toque nas setas para baixo ao lado de luz e cor para acessar ainda mais opções. Vale a pena brincar para ver todas as ferramentas de edição disponíveis. Lembre-se de salvar.

Quando você salva uma imagem após a edição, sua versão modificada substitui o original. No entanto, se você quiser salvá-lo como uma cópia, não toque em salvar. Em vez disso, toque no ícone do menu na parte superior da tela para encontrar a opção salvar cópia.

O Google Fotos permite criar filmes, animações e colagens (também conhecidas como criações) a partir de qualquer conjunto de imagens ou vídeos. Basta selecionar os itens que deseja, depois selecionar a opção + na parte superior da tela e escolher com que tipo de criação você deseja mexer.

Se você ama as ferramentas de criação no Google Fotos, verifique sempre a guia Para você. Ele gera automaticamente animações, colagens e realça vídeos da sua biblioteca. Ele também cria álbuns instantâneos a partir de imagens e oferece correções para fotos - apresentando alguns resultados dramáticos.

Se você possui fotos antigas impressas que gostaria de armazenar no Google Fotos, o Google oferece um aplicativo PhotoScan para Android e iOS. Você pode acessar o link de download no menu do Google Fotos. O aplicativo pode digitalizar de maneira inteligente praticamente qualquer foto, de qualquer lugar e em alta resolução.

Se você não deseja que seus dados de localização incluam nenhuma imagem ou vídeo, vá para configurações e procure a opção Remover localização geográfica.

O Google Fotos facilita o compartilhamento de suas imagens e vídeos com qualquer pessoa. Depois de selecionar uma imagem, toque no botão Compartilhar na parte inferior. Você verá várias opções, incluindo a capacidade de compartilhar com sites de mídia social como Facebook, Snapchat ou Instagram. No Android, você terá acesso a todas as opções de compartilhamento, incluindo o envio dessas imagens para pessoas no Google Fotos ou para qualquer aplicativo do telefone ou para outros locais de armazenamento on-line.

Uma das opções inteligentes é compartilhar no próprio Google Fotos. Isso usará sua conta do Google para ser enviada para o Google Fotos de outra pessoa. Isso significa que ele aparece no Google Fotos como um item compartilhado que eles podem visualizar ou salvar em sua própria conta. Essa é uma ótima opção para compartilhar imagens sem enviá-las por SMS ou outros serviços. É assim que funciona o compartilhamento de álbuns.

Se você deseja compartilhar todas as suas imagens com um parceiro, pode optar por adicionar outro usuário à sua conta. Eles terão acesso a tudo o que todos vocês verão. Pode ser todo o seu Google Fotos ou pessoas nomeadas, ou seja, seus filhos. Você também pode optar por compartilhar apenas a partir de uma data específica, em vez de voltar ao início da sua coleção. Isso é ideal se você não quiser ver as fotos de você e seu ex-namorado. A opção de compartilhar com um parceiro está no menu de configurações, além de aparecer na parte superior da guia de compartilhamento.

Clique na guia "compartilhamento" e você verá o que compartilhou e o que foi compartilhado com você. Isso torna muito fácil encontrar álbuns que você está compartilhando com amigos e familiares, por exemplo.

Depois de selecionar uma imagem e tocar no botão de compartilhamento, você pode selecionar Criar link (ou Obter link no site) para criar um link compartilhável para essa imagem ou vídeo. Qualquer pessoa para quem você enviar o link poderá visualizar a imagem ou o vídeo específico, mesmo se não tiver uma conta do Google.

Se você possui o dongle do Google Chromecast ou uma TV habilitada para Chromecast, pode compartilhar suas imagens e vídeos na tela grande tocando no botão transmitir no canto superior do aplicativo móvel (ele deve aparecer se uma TV pronta para transmissão estiver disponível) . Quando estiver conectado, toque em qualquer imagem ou vídeo para enviá-lo à sua televisão. Se você deseja transmitir uma apresentação de slides, abra uma imagem, toque no menu e selecione Apresentação de slides.

O Google Fotos possui um site para computador , onde você pode acessar ou gerenciar sua coleção de fotos com o Google, com os Álbuns de fotos, álbuns, Para você, Compartilhamento e Fotos disponíveis aqui. Há também uma barra de pesquisa na parte superior, com opções de criação e upload e menu.

Você pode reorganizar a ordem das imagens em sua coleção no site do Google Fotos. Basta selecionar uma imagem (clique na verificação que aparecerá na miniatura), depois clique no botão de menu no canto superior e selecione Editar data e hora.

No site da área de trabalho, você pode pressionar Shift-? no teclado para obter uma lista dos comandos de atalho disponíveis.

Se você deseja enviar centenas ou milhares de imagens do seu computador para a nuvem, use a ferramenta de envio de área de trabalho do Google . É totalmente gratuito e disponível para MacOS e Windows. O software basicamente facilita a transferência de imagens em lote. Também permitirá que você sincronize automaticamente novas imagens com o Google Fotos sempre que conectar uma câmera ou cartão de memória ao seu sistema.

Para fazer o download em lote de toda a sua coleção ou se você deseja apenas exportar todos os dados da sua Conta do Google, use a ferramenta Takeout do Google . É grátis.

O Google tem uma Central de Ajuda inteira com mais dicas para o Google Fotos.