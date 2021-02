Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova atualização trará mudanças significativas para o Fitbit Charge 4 e o aplicativo Fitbit, incluindo a introdução do monitoramento manual de glicose no sangue.

O software mais recente, que está sendo lançado para os usuários em fevereiro, não significa que os dispositivos Fitbit podem realizar rastreamento invasivo, mas fornece às pessoas com diabetes ou outras condições médicas um lugar para registrar e visualizar suas leituras de açúcar no sangue.

Uma vez que os usuários podem definir intervalos pessoais altos e baixos, a ideia parece ser ajudar os usuários a reconhecer padrões em seus níveis, registrando leituras ao longo do tempo e talvez vendo como o sono, a atividade ou as refeições os afetam.

Não é a única grande mudança de saúde que vem, com alguns dos recursos do Health Metrics anteriormente ocultos atrás do acesso pago do Fitbit Premium agora se tornando gratuitos para os usuários explorarem.

Para aqueles que têm um Fitbit Versa 2, Charge 4 ou Inspire 2, os gráficos que mostram os dados da frequência respiratória e da variabilidade da frequência cardíaca estarão disponíveis pela primeira vez. E embora valha apenas uma semana de dados - ao invés do mês disponível para usuários Fitbit Premium - é uma adição bem-vinda para usuários casuais que querem um pouco mais de aprofundamento.

Os usuários premium ainda se beneficiam da nova atualização, com o Health Metrics agora oferecendo faixas pessoais para ajudar a desvendar alguns dos dados apresentados. Para grandes aumentos ou quedas na freqüência cardíaca em repouso, por exemplo, isso adiciona um pouco de contexto muito necessário aos números típicos.

Além das mudanças voltadas para a saúde no aplicativo Fitbit, a empresa também encontrou tempo para reforçar o Charge 4.

As leituras de temperatura da pele agora foram adicionadas, algo que antes era encontrado apenas no Fitbit Sense, enquanto as leituras de oxigênio no sangue também podem ser acessadas diretamente do dispositivo, em vez de apenas no gráfico de variação estimada de oxigênio do aplicativo.

Pelo menos de uma perspectiva de monitoramento de saúde, essas mudanças alinham o rastreador clássico da empresa com seus dispositivos mais premium, dando-lhes uma alternativa bem suportada a um smartwatch. No entanto, esperamos que o Versa 3 seja atualizado rapidamente, talvez até mesmo em sua próxima atualização de dispositivo.

Escrito por Conor Allison.