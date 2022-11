Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Então, você finalmente se cansou de ver aquele velho amigo de colegial que você não vê há 15 anos compartilhar seus pensamentos políticos radicais no Facebook. Já passei por isso. Você pode optar por silenciar esses tipos de pessoas irritantes, ou você pode simplesmente desamizá-los e acabar com isso. Seja qual for sua razão, é realmente fácil desamizar-se de alguém no Facebook.

Como desamigar alguém no Facebook

Para não ser amigo de alguém, você precisa ir ao seu perfil no Facebook. Vá para o campo de busca no topo do Facebook e procure a pessoa digitando o nome de seu perfil.

Agora, siga estes passos:

Selecione o botão Amigos abaixo de sua foto de capa. Selecione Unfriend, depois toque em OK.

Estas etapas são as mesmas quer você use o Facebook a partir dos aplicativos móveis do Facebook, navegador móvel ou site da área de trabalho.

O que acontece quando você desamiga alguém?

A pessoa que você não for amiga não estará mais em sua lista de amigos e seu acesso ao seu perfil e informações será limitado se não for público. Eles não serão notificados. Note que você também será removido da lista de amigos dessa pessoa, e se você quiser ser amigo dessa pessoa novamente no Facebook, você precisará adicioná-la como amigo novamente.

Como impedir que alguém lhe reencontre a amizade

Se você não quiser que alguém veja seu perfil, o acrescente como amigo ou lhe envie uma mensagem, você precisará bloquear seu perfil. Consulte nosso guia para mais informações: Como bloquear alguém no Facebook.

Como desacoplar um perfil desativado no Facebook

Se você não conseguir encontrar a pessoa que deseja desamparar usando a busca, seu perfil pode ser desativado - mas você ainda pode desamparar um perfil desativado.

Na parte superior do Facebook, selecione sua foto de perfil. Vá para Amigos (área de trabalho) ou Veja Todos os Amigos (celular). Selecione Amigos à direita do perfil que você deseja desamigar. Selecione Desamigo.

