Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos nós já estivemos em uma situação em que às vezes bloquear uma pessoa é a melhor solução. Ao longo dos anos, o Facebook tem se atualizado tanto que pode ser difícil descobrir como exatamente bloquear alguém. Seja qual for o motivo, na verdade ainda é bastante fácil bloquear outro usuário do Facebook. Veja como, mais o que acontece depois de bloquear alguém e tudo o mais que você precisa saber.

Como bloquear alguém no Facebook

Usuários de mesa

Acesse o Facebook na web, e depois siga estes passos:

Clique na foto do seu perfil no canto superior direito do Facebook. Selecione Configurações e Privacidade, e então vá para Configurações > Privacidade. Clique em Bloqueio no menu à esquerda. Na seção Bloquear usuários, clique em "adicionar à lista de bloqueio". Digite o nome do perfil que você deseja bloquear e, em seguida, clique em Bloquear.

Se você não conseguir encontrar um perfil usando o método acima, então simplesmente vá até o perfil que você deseja bloquear. A partir daí, selecione a opção ... à direita de seu perfil e, em seguida, escolha Block.

Usuários móveis

Acesse o aplicativo móvel do Facebook e depois siga estes passos:

Procure o perfil da pessoa no Facebook e selecione-o. Toque na opção ... ao lado do botão Mensagem. Toque em Bloquear a partir do menu que aparece.

Deseja ver quem você bloqueou no Facebook?

Para ver uma lista em andamento de todos os perfis que você bloqueou, entre no Facebook na web e clique na foto do seu perfil no canto superior direito. Selecione Configurações e privacidade > Configurações > Privacidade > Bloqueio.

Na seção Bloquear usuários, clique em Editar e depois Veja sua lista de perfis bloqueados para ver uma lista de perfis que você bloqueou no Facebook. A partir daqui, você também pode desbloquear um perfil.

Ao desbloquear um perfil, você não será automaticamente amigo daquela pessoa novamente no Facebook. Se você bloquear um perfil e depois desbloqueá-lo, você precisará enviar a esse perfil uma solicitação de novo amigo.

O que acontece quando você bloqueia alguém no Facebook?

Quando você bloqueia alguém no Facebook, seu perfil não poderá mais marcar você ou ver coisas que você publica em sua linha do tempo. Ao bloquear uma pessoa, ela também não será mais amiga do seu perfil.

Por que você bloquearia um usuário do Facebook?

Se alguém está assediando você ou fazendo você se sentir desconfortável no Facebook, use o recurso de bloqueio. Você pode imediatamente silenciá-la e impedi-la de acessar seu perfil e entrar em contato com você.

Deseja saber mais?

O Facebook tem uma página inteira de suporte dedicada a usuários não amigáveis e bloqueadores, se você precisar de mais detalhes.

