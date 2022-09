Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Meta está olhando para seus concorrentes, como o Twitter, e tomando nota de como eles estão cobrando dos assinantes. Porque pode fazer o mesmo.

A Verge viu um memorando interno recentemente enviado aos funcionários da Meta e agora informa que a Meta criou uma "organização de produtos" para identificar e construir "possíveis recursos pagos" para o Facebook, Instagram e WhatsApp.

-

Em uma entrevista, o Meta VP de Monetização John Hegeman disse que sua empresa não tem planos de deixar que as pessoas paguem para desativar os anúncios em seus aplicativos. Em vez disso, ele disse: "Acho que vemos oportunidades para construir novos tipos de produtos, recursos e experiências pelos quais as pessoas estariam dispostas a pagar e se entusiasmariam para pagar". O executivo não anunciou especificamente nenhum recurso pago que pudesse estar na obra.

A receita da Meta é quase exclusivamente proveniente de anúncios, portanto, acrescentar recursos pagos parece óbvio e uma forma lógica para a Meta diversificar. O relatório do Verge descreveu o negócio de anúncios da Meta como sendo"gravemente prejudicado" pelas mudanças de rastreamento de anúncios da Apple. Isso, juntamente com uma interrupção de gastos com anúncios digitais em toda a indústria, está levando a Meta a criar as Novas Experiências de Monetização, que serão lideradas pelo Pratiti Raychoudhury, que foi o chefe de pesquisa da Meta.

"Eu acho que se houver oportunidades para criar novas linhas de valor e receitas significativas e também proporcionar alguma diversificação, isso obviamente será algo que será atraente", disse Hegeman. "Em um horizonte de 5 anos, acho que pode realmente mover a agulha e fazer uma diferença bastante significativa".

Tenha em mente que Meta já fez experiências com recursos pagos, permitindo aos administradores do grupo Facebook cobrar pelo acesso ao conteúdo. Até mesmo os criadores da Instagram recentemente anunciados podem cobrar assinaturas de acesso.

Meta, é claro, é apenas um dos muitos aplicativos de mídia social que atualmente exploram diferentes oportunidades de monetização na forma de recursos pagos.

O Twitter já pagou Super Follow, por exemplo.

"Estamos obviamente prestando atenção ao que está acontecendo na indústria", disse Hegeman. "Acho que há várias empresas que fizeram coisas interessantes neste espaço que espero que possamos aprender e imitar".

Meta prometeu aos criadores que não aceitaria uma parte das transações de recursos e assinaturas pagas até 2024.

Escrito por Maggie Tillman.