Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta anunciou que está testando o armazenamento seguro no Messenger que permitirá que você faça backup de chats criptografados de ponta a ponta, e também está testando planos para ativar a criptografia de ponta a ponta por padrão para threads de mensagens na plataforma.

A criptografia de ponta a ponta significa que somente os participantes das mensagens podem visualizá-las e a Meta não tem acesso, a menos que você tenha informado as mensagens. É um recurso disponível em outras plataformas Meta como a WhatsApp, embora não o Messenger no momento.

Atualmente, você tem que optar por mensagens criptografadas de ponta a ponta no Messenger através da abertura de uma conversa secreta - que você pode ler abaixo - e essas mensagens são então armazenadas em seu dispositivo para que se você perdê-las, você também perca as mensagens.

Além de testar a criptografia padrão de ponta a ponta, Meta também está testando o armazenamento seguro para fazer backup dessas mensagens caso você perca seu telefone ou queira restaurar seu histórico de mensagens em um novo dispositivo suportado.

O armazenamento seguro significa que a Meta não terá acesso a suas mensagens a menos que você as tenha reportado, como com as próprias mensagens. Você precisará de um pino para restaurar as mensagens em um novo dispositivo.

Meta já disse: "Esta semana, vamos começar a testar conversas criptografadas de ponta a ponta entre algumas pessoas. Se você estiver no grupo de teste, algumas de suas conversas mais freqüentes podem ser automaticamente encriptadas de ponta a ponta, o que significa que você não terá que optar pelo recurso.

E acrescentou: "Você ainda terá acesso ao histórico de suas mensagens, mas quaisquer novas mensagens ou chamadas com essa pessoa serão criptografadas de ponta a ponta".

Se você não quiser esperar que a criptografia de ponta a ponta seja ativada por padrão no Messenger, você ainda pode enviar uma mensagem privada e segura, você só precisa seguir estes passos:

Abrir o Messenger Toque no chat com o contato com o qual você deseja conversar com segurança Toque no ícone de perfil deles na parte superior do visor Toque em "Ir para a conversa secreta". Você está agora em uma conversa enciclopédica de ponta a ponta

Escrito por Britta O'Boyle.