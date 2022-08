Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Facebook às vezes é divertido. Se você usá-lo, entretanto, seus amigos saberão que você está ativo na plataforma, mesmo que você não esteja interagindo com as mensagens deles ou compartilhando nada por conta própria. Sim, isso não é tão divertido. Felizmente, há uma maneira de desativar essa funcionalidade. Chama-se desativar seu "Status Ativo", e aqui está como fazê-lo passo a passo no Facebook e no Facebook Messenger para que você possa continuar usando-os no modo stealth.

Active Status mostra seus amigos e conexões quando você está ativo em todas as plataformas do Facebook e Facebook Messenger. Se você estava olhando recentemente para um post no Facebook ou um chat no Messenger, por exemplo, eles verão um ponto verde ao lado da foto do seu perfil para mostrar que você está online ou um carimbo da hora que diz quando você esteve online pela última vez.

Abra o aplicativo móvel do Facebook em seu iPhone ou telefone Android, faça o login em sua conta do Facebook e, em seguida, siga estes passos:

Na guia Menu, role para baixo e selecione Settings. Selecione Configurações de perfil. Role para baixo e selecione Status Ativo. Desative a opção de Mostrar quando estiver ativo.

Se você deseja ativar seu Status Ativo novamente, siga os passos de 1 a 3 acima e, em seguida, ative a opção Show quando estiver ativo.

Abra o aplicativo móvel Facebook Messenger em seu telefone iPhone ou Android, faça login em sua conta do Facebook Messenger e, em seguida, siga estes passos:

Na aba Chat, vá para a foto do seu perfil no canto. Role para baixo e selecione Configurações de conta. Selecione Desligar Status Ativo.

Se desejar ativar seu Status Ativo novamente, siga os passos 1 a 2 acima e depois selecione Ativar Status Ativo.

Verifique a página de suporte do Facebook para mais detalhes sobre o Status Ativo.

Escrito por Maggie Tillman.