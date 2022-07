Como sair do Facebook Messenger: Dicas para parar de dizer que você está online no Facebook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apesar da desconfiança geral das pessoas em relação a todas as coisas no Facebook após o escândalo da Cambridge Analytica, o Messenger continua a ser imensamente popular. No entanto, não está sem seus problemas. Você provavelmente já viu pessoas online quando elas não estão ou já experimentaram esse problema por conta própria.

O Messenger às vezes pode causar drama ao mostrá-lo como online quando você realmente não está. Não é ideal se você está destinado a trabalhar ou se amigos e familiares o vêem como online e pensam que você está ignorando suas mensagens.

Alternativamente, se você ainda estiver logado no Facebook Messenger em um dispositivo que você não possui mais, você pode querer sair desse dispositivo remotamente para evitar acesso indesejado.

Não se preocupe, estamos aqui para ajudá-lo com várias dicas que o ajudarão a sair do Messenger com facilidade.

Se você tiver o aplicativo Messenger instalado em seu smartphone, a boa notícia é que é bastante fácil acessar as configurações para sair do Messenger tanto naquele dispositivo quanto em outros também.

Primeiro abra o aplicativo messenger e depois siga estes passos:

Clique na imagem do seu perfil na parte superior direita do aplicativo para acessar as configurações e o gerenciamento da conta.

Vá até a parte inferior para encontrar e clique em "configurações de conta".

Role para baixo para "segurança e login" e clique lá

Em "onde você está logado" clique em "ver mais".

Encontre os dispositivos dos quais você deseja sair e clique nos três pontos e depois clique em log out

Seguindo estas etapas, você poderá sair de vários dispositivos diferentes com apenas alguns cliques. Isto ajudará com os dispositivos fantasmas em que você ainda está logado que podem estar fazendo com que você apareça online quando você não quer estar.

Você pode encontrar um número inexplicável de dispositivos logados no Facebook aqui, mas muitos deles também são provavelmente duplicados. Portanto, não entre em pânico demais.

Enquanto você estiver nesta seção de segurança do aplicativo, também recomendamos considerar a possibilidade de mudar sua senha e usar um gerenciador de senha para ter certeza de que é seguro. Se você estiver preocupado com a segurança da conta, então você pode (e deve) configurar e usar autenticação de dois fatores também nestas configurações.

Se você está apenas interessado em não ter constantemente seu Messenger mostrando-lhe como online, então há outras opções além de sair do sistema. Você também pode mudar seu status ativo dentro das configurações. Desligar o status ativo ajudará com esta questão.

Nas configurações para status ativo, você verá uma nota sobre este recurso que diz:

"Seu amigo e conexões podem ver quando você está ativo ou esteve ativo recentemente neste perfil". Você também pode ver esta informação sobre eles. Para alterar esta configuração, desligue-a sempre que você estiver usando o Messenger ou o Facebook e seu status ativo não será mais mostrado".

Para desativar o status ativo, siga estes passos:

Abra o Messenger e clique na foto do seu perfil na parte superior esquerda do aplicativo.

Percorrer até as configurações de perfil

Clique em Status Ativo

Clique para desligá-lo

Escolha o período de tempo para o qual você quer que ele seja desligado

Você pode optar por fazer isso temporariamente, selecionando um período de uma hora, oito horas, até o dia seguinte ou um período de tempo personalizado. Alternativamente, você pode usar isto para desligar o status ativo até que você o ligue novamente.

Se você não tiver seu telefone, você também pode sair do Facebook Messenger em seu dispositivo desktop. As etapas são semelhantes, portanto é bastante simples. Primeiro clique na foto do seu perfil na parte superior direita do site e, em seguida, siga estes passos:

Clique em "Configurações e Privacidade".

Clique em "Configurações".

Clique em "Segurança e login".

Procure "onde você está logado" e depois clique em ver mais

Clique nos três pontos contra qualquer dispositivo que você precise e clique em "log out".

Mais uma vez, se você ainda não tiver, vale a pena configurar e usar autenticação de dois fatores e uma senha segura aqui também, se você estiver preocupado.

Além de sair, o Facebook também lhe dá a chance de esconder seu status ativo no Messenger até mesmo ao ponto de editá-lo para esconder seu status para certas pessoas.

Para fazer isso, dirija-se ao site do Messenger aqui. Clique na imagem de seu perfil no canto superior esquerdo e clique em preferências, depois clique em "Status Ativo". Você pode então optar por desligá-lo ou ligá-lo completamente ou selecionar pessoas que possam ver seu status online. Assim, você pode escondê-lo para todos, exceto alguns poucos ou simplesmente desligá-lo para aquele amigo problemático que continua se perguntando porque você está online, mas não responde.

Escrito por Adrian Willings.