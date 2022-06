Facebook Pay torna-se Meta Pay com uma carteira digital chegando para o Metaverso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Meta CEO Mark Zuckerberg anunciou que a empresa está rebranding Facebook Pay to Meta Pay e está criando uma carteira digital para o metaverso. Este rebranding é o primeiro passo em direção a esse objetivo, mas enquanto isso, o plano é manter as coisas da mesma forma.

Em outras palavras, o Meta Pay ainda será uma maneira fácil de enviar dinheiro para amigos e familiares no Facebook, Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger. Ele também pode ser usado para pagar suas compras ou doar para fazer com que você se importe com facilidade.

De acordo com o post oficial, os planos futuros para o Meta Pay verão que ele se tornará uma carteira digital segura para uso no metaverso e que lhe permitirá gerenciar com segurança sua identidade e como você paga pelas coisas. Isto incluirá tanto o gerenciamento do pagamento quanto a propriedade de diferentes itens digitais.

Os usuários poderão comprar e vender todo tipo de itens digitais, incluindo tudo, desde roupas digitais até arte, música, experiências virtuais, eventos virtuais especiais e muito mais. Ser capaz de provar a propriedade desses itens digitais será uma parte essencial da experiência metaversa e, portanto, o Meta Pay está sendo adaptado para atender a essas necessidades.

A idéia é criar uma maneira perfeita de administrar tudo isso através de qualquer experiência metaversa. Isto, por sua vez, deve não apenas criar uma experiência segura e protegida, mas também agregar valor aos bens digitais que, por sua vez, permitirá que os criadores se beneficiem mais no futuro.

Escrito por Adrian Willings.