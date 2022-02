Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante um evento transmitido, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, falou mais sobre o Metaverse em que sua empresa vem investindo - incluindo que a divisão de pesquisa da Meta está desenvolvendo um sistema universal de tradução de fala. Idealmente, esse sistema permitiria que usuários de todo o mundo interagissem perfeitamente entre si dentro do universo digital da Meta.

“Isso será especialmente importante quando as pessoas começarem a se teletransportar por mundos virtuais e experimentar coisas com pessoas de diferentes origens”, disse Zuckerberg durante um evento chamado Inside the Lab: Building for the metaverse with AI. "Agora, temos a chance de melhorar a internet e estabelecer um novo padrão onde todos podemos nos comunicar uns com os outros, não importa que idioma falemos ou de onde viemos. E se acertarmos, este é apenas um exemplo. de como a IA pode ajudar a unir as pessoas em escala global."

Meta tem um plano de duas partes para fazer isso acontecer. Você pode ler em detalhes no blog da empresa , onde também anunciou seu plano na quarta-feira.

Primeiro, a Meta está desenvolvendo No Language Left Behind, um sistema de tradução que pode aprender todos os idiomas, "mesmo que não haja muito texto disponível para aprender", de acordo com Zuckerberg. O executivo-chefe da Meta afirmou que pode traduzir "centenas de idiomas com resultados de última geração e a maioria dos pares de idiomas - tudo do austríaco ao Uganda e ao urdu".

Depois disso, a Meta quer criar uma inteligência artificial (IA), com o objetivo de oferecer "tradução instantânea de fala para fala em todos os idiomas, mesmo aqueles que são mais falados; a capacidade de se comunicar com qualquer pessoa em qualquer idioma", Zuckerberg disse. “Essa é uma superpotência com a qual as pessoas sempre sonharam e a IA vai entregar isso em nossas vidas”.

Lembre-se de que a Meta há muito se interessa porinteligência artificial, processamento de linguagem natural e construiu um supercomputador para pesquisa de aprendizado de máquina.

Ainda assim, Zuckerberg fez muitas afirmações grandiosas durante o evento, e nem uma vez ele ou os pesquisadores da Meta ofereceram uma linha do tempo, roteiro ou qualquer coisa concreta sobre seus projetos ambiciosos. Na verdade, Meta realmente passou todo o evento lançando o potencial de uma tradução de linguagem universal, especialmente no Metaverso.

Escrito por Maggie Tillman.