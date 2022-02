O que são bobinas do Facebook? Além disso, como fazê-los e compartilhá-los

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Meta está lançando Reels globalmente para todos os usuários dos aplicativos iOS e Android do Facebook em mais de 150 países. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os Reels, incluindo como eles funcionam no Facebook.

Muitas vezes descrito como um clone do TikTok, o Reels estreou no Instagram no ano passado .

O Facebook não começou a lançar Reels até 2021 - e foi limitado aos EUA. Em 2022, o Facebook lançou Reels globalmente. (Lembre-se que a Meta, que é dona do Facebook , também é dona do Instagram.)

De qualquer forma, com o Reels, você pode fazer vídeos rápidos e editá-los - inclusive adicionando música ou usando áudio do vídeo de outra pessoa. Os rolos podem ser gravados em uma série de clipes ou todos de uma vez usando uploads de vídeo da biblioteca de fotos do seu telefone ou fazendo upload de um novo vídeo durante o processo de criação. Você também pode "remixar" os vídeos de outras pessoas (combiná-los) e fazer upload de clipes de até 60 segundos de duração. Você também pode salvar rascunhos, e o Meta está adicionando ainda mais ferramentas de recorte em 2022.

O TikTok, que ajudou a popularizar o conteúdo de vídeo de formato curto, oferece todos esses recursos. Mas, ao contrário do TikTok, você não precisa baixar mais nada para usar os Reels. Basta abrir o Facebook ou Instagram.

Veja como o Facebook descreve os Reels:

"Facebook Reels é uma nova maneira de criar vídeos curtos e divertidos, ser descoberto por novos públicos e fazer parte de momentos culturais no Facebook. Efeitos e música podem ser adicionados ao seu rolo ou usar seu próprio áudio original, permitindo que você traga suas ideias para a vida e compartilhá-los com seu público. Os rolos que você criar aparecerão em lugares como o Feed do Facebook, a seção de rolos no Facebook ou seu perfil de rolos."

Para criar um Facebook Reel, siga estas etapas:

.Toque em Criar na seção Bobinas no Feed Ou toque no ícone da câmera no canto superior direito ao visualizar um rolo. Adicione vídeo ao seu carretel: Toque no botão de gravação para adicionar um novo vídeo.

Toque no ícone de foto no canto esquerdo para adicionar videoclipes ao seu rolo. Adicione áudio, texto, efeitos, legendas ou um cronômetro ao seu rolo. Toque em seus respectivos ícones no lado direito da tela. Toque em Avançar quando terminar. Escreva uma descrição para o seu carretel. Escolha um público. As bobinas são públicas por padrão. (Veja as notas abaixo para mais detalhes.) Toque em Compartilhar carretel para publicar seu carretel. Ele ficará no seu perfil do Reels, onde as pessoas poderão encontrar todos os rolos que você compartilhou.

Nota: Se você tem 18 anos ou mais, os rolos no Facebook são definidos como públicos, mas você pode alterar o público para cada rolo individual. Seus amigos também podem ver seus rolos em áreas como o Feed do Facebook.

No momento, no Facebook, os Reels que você criar aparecerão em locais como o Feed do Facebook, a seção Reels no Facebook ou seu perfil de Reels.

Mas Meta disse que, a partir de fevereiro de 2022, os usuários poderão compartilhar Reels em mais lugares no Facebook, inclusive nos Stories e na guia Assistir da plataforma.

sim. Se você tiver uma conta pública do Instagram, será solicitado que você opte por compartilhar seus vídeos do Instagram no Facebook. Curtidas e comentários serão mostrados no carretel no Instagram e no Facebook.

Meta recentemente adicionou mais anúncios de "monetização" ao Facebook Reels. Isso significa que você verá anúncios de banner que aparecem como uma sobreposição semitransparente na parte inferior de um rolo, por exemplo, ou anúncios de adesivos estáticos "que podem ser colocados por um criador em qualquer lugar do rolo". O Facebook também está dando aos criadores em “quase todos os países onde os anúncios in-stream estão disponíveis” acesso ao seu programa de posicionamento de anúncios.

O Facebook também está lançando estrelas pagas – que é uma maneira de os seguidores doarem diretamente aos criadores.

Escrito por Maggie Tillman.