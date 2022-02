Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Meta ameaçou fechar alguns de seus serviços na Europa, incluindo Facebook e Instagram , se não conseguir contornar algumas das restrições de transferência transatlântica de dados descritas nos regulamentos GDPR da UE.

Como parte de seu relatório anual , a empresa alegou que a "evolução" das regulamentações poderia resultar na incapacidade de operar em algumas regiões europeias: "Se não formos capazes de transferir dados entre países e regiões em que operamos, ou se formos restrito de compartilhar dados entre nossos produtos e serviços, pode afetar nossa capacidade de fornecer nossos serviços", escreveu.

Meta aponta para algumas decisões regulatórias e mudanças feitas em 2020 que afetam negativamente a transferência de dados de usuários entre a UE e os EUA. E, se eles não forem abordados nem as cláusulas contratuais padrão previamente acordadas (SCCs) não forem respeitadas, pode não ter escolha a não ser encerrar a operação nos países europeus: " Se uma nova estrutura de transferência transatlântica de dados não for adotada e não pudermos continuar a depender de SCCs ou contar com outros meios alternativos de transferência de dados da Europa para os Estados Unidos, provavelmente não poderemos oferecer vários de nossos produtos e serviços mais significativos, incluindo Facebook e Instagram, na Europa", afirmou. .

Depois que os regulamentos do GDPR foram introduzidos nos estados membros da UE, o Meta (então Facebook) recebeu certas isenções para permitir a transferência de dados necessários entre seus centros de servidores na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, medidas como a estrutura de transferência do Escudo de Privacidade foram invalidadas. O uso de SCCs pela empresa também está sob revisão judicial.

O resultado disso é que, a menos que a Meta tenha permissão para transferir dados pessoais entre seus servidores para cada um de seus serviços, ela não poderá mais executá-los.

O chefe global de comunicações da empresa e ex-político do Reino Unido, Nick Clegg, revelou ao City AM que as restrições não prejudicarão apenas Meta: "A falta de transferências de dados internacionais seguras e legais prejudicaria a economia e dificultaria o crescimento de dados. negócios impulsionados na UE, assim como buscamos uma recuperação do Covid-19", disse ele.

"O impacto seria sentido por empresas grandes e pequenas, em vários setores. Na pior das hipóteses, isso poderia significar que uma pequena startup de tecnologia na Alemanha não seria mais capaz de usar um provedor de nuvem baseado nos EUA."

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Um porta-voz da Meta elaborou: "Não temos absolutamente nenhum desejo e nenhum plano de nos retirar da Europa, mas a simples realidade é que a Meta e muitas outras empresas, organizações e serviços dependem de transferências de dados entre a UE e os EUA para operar serviços globais", acrescentaram.

Escrito por Rik Henderson.