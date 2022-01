Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook Messenger está recebendo uma atualização que permite que todos criptografem suas mensagens diretas, bate-papos em grupo e chamadas .

O Facebook começou a experimentar a criptografia de ponta a ponta (E2EE) há cerca de seis anos. E levou todo esse tempo para a empresa, que agora se chama Meta, finalmente lançar o recurso de privacidade opcional para todos no Messenger. A Meta indicou que ainda está considerando tornar o E2EE o padrão no Messenger, mas isso provavelmente não acontecerá até o próximo ano, e é algo que pode receber muita reação dos reguladores.

Há duas maneiras pelas quais os usuários do Messenger podem optar por usar a criptografia de ponta a ponta:

Modo Vanish : Deslize para cima em um chat existente para entrar em um novo onde as mensagens desaparecem automaticamente quando a janela é fechada.

Conversas secretas (estreadas pela primeira vez em 2016): você pode ativar isso quando iniciar um novo bate-papo alternando o ícone de cadeado no canto.

Quando você está em um bate-papo criptografado, ainda pode usar GIFs, adesivos, reações e toques longos para responder ou encaminhar mensagens. Os bate-papos criptografados agora também oferecem suporte a crachás verificados para que as pessoas possam identificar contas autênticas. E embora você possa salvar a mídia trocada em bate-papos criptografados, uma notificação de captura de tela será lançada no primeiro trimestre de 2022. Isso significa que, como no Snapchat, você receberá uma notificação se alguém capturar sua conversa em um bate-papo criptografado.

A criptografia de ponta a ponta, quando se trata de bate-papos, significa que apenas o remetente e o destinatário de uma determinada mensagem poderão ver o conteúdo dessa mensagem. É basicamente um método seguro de comunicação que impede que criminosos cibernéticos, hackers, telecomunicações e até governos acessem as mensagens que você enviou ou recebeu. Em termos do Facebook Messenger, especificamente, não apenas suas mensagens diretas são totalmente criptografadas, mas também seus bate-papos e chamadas em grupo.

A ideia por trás da criptografia de ponta a ponta é que suas mensagens, mídia e chamadas agora estão protegidas de cair nas mãos erradas.

Escrito por Maggie Tillman.