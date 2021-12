Como dividir uma conta com amigos usando o Facebook Messenger

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Meta introduziu um novo recurso de divisão de contas, chamado Split Payment, no Facebook Messenger.

A empresa está testando o recurso nos Estados Unidos que deve tornar mais fácil para os usuários do Messenger dividir uma conta de serviço público com colegas de quarto, por exemplo, ou dividir a conta de um restaurante ou bar com amigos. Você poderá pedir dinheiro às pessoas diretamente em um bate-papo em grupo e até mesmo ver quem pagou sua parte.

"Se você tem dificuldade em dividir (e receber dinheiro de volta) jantares em grupo, despesas domésticas compartilhadas ou até mesmo o aluguel mensal, está prestes a ficar mais fácil", explicou Meta em um post no blog. “Estamos começando a testar o Split Payments, uma forma rápida e gratuita de dividir o custo de contas e despesas”.

Cada pessoa no chat em grupo precisa ter uma forma de pagamento vinculada à sua conta para enviar ou receber dinheiro. Se você já tiver um método de pagamento vinculado, qualquer dinheiro enviado a você será transferido imediatamente, embora possa levar de 3 a 5 dias úteis para o provedor de pagamento depositar o dinheiro em sua conta. Para saber como vincular uma forma de pagamento, consulte o hub de suporte do Facebook aqui.

Abra a versão mais recente do aplicativo Messenger. Inicie um bate-papo em grupo com os amigos de quem deseja solicitar dinheiro. Toque em + (ou ícone de quatro botões) na parte inferior do bate-papo. Toque no ícone Pagamentos. Toque em Primeiros passos. Selecione um ou vários amigos dos quais deseja solicitar dinheiro. Toque em Avançar. Insira o valor total que deseja solicitar. Você pode tocar ao lado do nome de cada pessoa e solicitar valores diferentes. Abaixo do valor total, adicione uma nota explicando para que serve o pagamento. Toque em Rever no canto superior direito e, em seguida, toque em Confirmar pedido.

Abra a versão mais recente do aplicativo Messenger. Abra o bate-papo em grupo no qual você recebeu uma solicitação de pagamento. Toque em Pagar abaixo de Pagamento pendente. Toque em Pagar e em Confirmar pagamento [valor em dólares]. Se você criou um PIN do Facebook Pay, insira-o para confirmar seu pagamento.

Não. Meta disse que o Split Payments é uma maneira "grátis e rápida" de dividir o custo das contas.

Meta está atualmente testando o recurso. Ele não anunciou o quão difundido é o teste - mas ele está atualmente limitado a usuários do Messengers nos Estados Unidos.

Confira a postagem do blog do Facebook e a página de suporte para obter mais informações.

