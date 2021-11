Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Meta não implementará criptografia ponta a ponta por padrão no Facebook Messenger e nas conversas do Instagram até 2023.

No início deste ano , Meta prometeu que a opção de privacidade estaria disponível para todos os usuários do Facebook Messenger e Instagram "no máximo em 2022". Agora, a empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp revelou por meio de uma postagem no The Telegraph (conforme relatado pela primeira vez pelo The Guardian ) que todo o esforço foi adiado devido a preocupações com a segurança do usuário.

Com a criptografia de ponta a ponta, apenas o remetente e o destinatário podem ver uma mensagem. Embora as mensagens enviadas pelo Facebook Messenger e Instagram possam ser criptografadas de ponta a ponta, a opção não é habilitada por padrão e agora não será por mais alguns anos. Davis disse que o Meta não quer que o recurso impeça sua capacidade de ajudar a impedir atividades criminosas, e que quer "fazer isso direito".

Portanto, para auxiliar os "esforços de segurança pública", Meta planeja agora usar uma "combinação de dados não criptografados" em aplicativos, informações de contas e relatórios de usuários. Lembre-se de que o WhatsApp já oferece suporte à criptografia de ponta a ponta por padrão.

O Reino Unido, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, a Índia e o Japão também assinaram uma declaração internacional que alerta sobre os perigos da criptografia e exige que as plataformas forneçam às autoridades policiais acesso backdoor a mensagens criptografadas e arquivos com um garantia.

De acordo com a BBC , o Ministro do Interior do Reino Unido acredita que a criptografia ponta a ponta pode dificultar a prevenção do abuso infantil online.