Facebook para abandonar software de reconhecimento facial totalmente

(Pocket-lint) - O Facebook fez um anúncio um tanto surpreendente, confirmando que vai desligar todos os softwares de reconhecimento facial que vem usando como parte de seu aplicativo e suíte de fotos do site. Este é o sistema que reconhece quem está em suas fotos conforme você as carrega.

No processo de descontinuação do sistema, o Facebook mais uma vez o defendeu como útil para os usuários com deficiência visual ou deficientes que podem achar difícil marcar manualmente seus amigos e entes queridos em fotos, mas também admitiu que os prós não superam os contras em o momento.

Sua postagem no blog anunciando a mudança confirma que o gigante da mídia social reconhece as muitas preocupações sobre o software de reconhecimento facial abundante na sociedade no momento (não que essas preocupações sejam particularmente novas), explicando que é em parte por isso que está encerrando seu envolvimento.

Efetivamente, se você optou por usar tags automáticas em qualquer ponto, o modelo usado para identificá-lo será excluído ao mesmo tempo que o sistema não estará mais disponível para uso de qualquer pessoa. Isso significa que podemos estimar com segurança que o Facebook excluirá as "impressões faciais" de centenas de milhões de usuários.

É uma etapa mais ousada do que estamos acostumados com gigantes da tecnologia como o Facebook ( desculpe, Meta ) e está dizendo que a postagem do blog conclui reafirmando a utilidade potencial do reconhecimento facial no futuro, mas por agora esta é uma etapa muito importante que ativistas de privacidade provavelmente serão bem-vindos de braços abertos.