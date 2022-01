Facebook renomeia Oculus Quest para Meta Quest

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2021, o Facebook, a empresa, anunciou que será chamado de Meta a partir de agora. Naquela época também ouvimos que a Oculus seguiria o exemplo em termos de branding.

Agora que a mudança está aqui e a divisão VR da Meta anunciou que está renomeando seus headsets VR de Oculus Quest para Meta Quest.

Esse movimento visa claramente ajudar a empresa a solidificar seu movimento em direção ao metaverso e se concentrar nele para o futuro.

No momento, é apenas uma mudança de marca e os usuários atuais do Oculus Quest não devem esperar nenhum impacto nos serviços que já estão usando. Curiosamente, os aplicativos da Google Play Store e da Apple App Store ainda têm a marca Oculus, portanto, nem sempre tudo muda instantaneamente.

Esperamos que quaisquer novos fones de ouvido sejam lançados usando o novo nome - como os protótipos que foram provocados em 2021.

O meta CTO Andrew Bosworth explicou anteriormente um pouco da lógica por trás disso:

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

“A VR será a maneira mais imersiva para as pessoas acessarem o metaverso e, à medida que buscamos nosso objetivo de trazer [um bilhão] de pessoas para a VR, queremos deixar claro que o Quest é um produto Meta”, explicou Bosworth em um Facebook. poste após a palestra do Connect 2021 . "Por esse motivo, estamos simplificando nossa arquitetura de marca e nos afastando da marca Oculus para nosso hardware".

Como parte do rebranding, alguns serviços Oculus serão renomeados para Horizon . "[Vamos] expandir a Meta Horizon como a marca que abrangerá todas as nossas experiências sociais imersivas de primeira linha", disse Bosworth. "Você já viu isso com Horizon Workrooms e Horizon Worlds".

Bosworth acrescentou: "Em breve, você nos verá mudando de Oculus para Horizon Home, Horizon Venues, Horizon Friends e Horizon Profile".

Muita coisa acontecendo para Meta no futuro.

Escrito por Maggie Tillman e Adrian Willings.