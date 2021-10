O Facebook tem um novo nome: Meta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook acaba de mudar de nome. Não, não a rede social, mas a empresa por trás dela.

O CEO Mark Zuckerberg anunciou durante a Connect 2021 , a conferência anual de desenvolvedores do Facebook, que o novo nome de sua empresa será Meta. É um nome adequado, dado que Zuckerberg passou a maior parte do keynote do Connect delineando o " Metaverso ", ou o que ele pensa ser o futuro da Internet.

“Somos uma empresa que desenvolve tecnologia para conectar”, disse Zuckerberg. "Juntos, podemos finalmente colocar as pessoas no centro de nossa tecnologia. E, juntos, podemos desbloquear uma economia criadora muito maior."

“Para refletir quem somos e o que esperamos construir”, acrescentou.

Zuckerberg basicamente disse que acha que o nome "Facebook" não cobre tudo o que sua empresa faz no momento, e que a marca do Facebook está "intimamente ligada a um produto". Com o tempo, Zuckerberg disse que espera que o Facebook seja visto como uma "empresa metaversa".

Em uma postagem no blog , Zuckerberg elaborou o Meta. Embora a estrutura corporativa da empresa permaneça a mesma, a forma como ela relata os resultados financeiros mudará. "Começando com nossos resultados para o quarto trimestre de 2021, planejamos reportar em dois segmentos operacionais: Família de Apps e Reality Labs... Também pretendemos começar a negociar sob o novo código de ações que reservamos, MVRS, em 1 de dezembro "

Lembre-se de que o Facebook não é a primeira grande empresa de tecnologia a adotar um novo nome anos depois de ter sido fundada. O Google, por exemplo, se transformou no Alphabet em 2015. O mecanismo de busca do Google tornou-se uma das várias unidades de negócios sob o guarda-chuva / holding Alphabet.

Também no Connect, o Facebook provou que está trabalhando em óculos de realidade aumentada e um novo fone de ouvido de realidade virtual de última geração chamado Project Cambria . Fique atento ao guia How to watch Connect do Pocket-lint para ver uma recapitulação do evento.