Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook começou sua jornada para apresentar o Metaverso - um conceito online de interconexão que ajuda os usuários a compartilhar software, jogos e experiências virtualmente em vários dispositivos.

Durante sua apresentação anual do Facebook Connect , ele colocou as rodas em movimento e delineou alguns de seus planos. No entanto, a empresa também disse ao Pocket-lint que este é um projeto em grande escala que pode levar quase uma década para ser realizado.

Nesse ínterim, em combinação com seu braço de realidade virtual, Oculus , está definindo os blocos de fundação para o próprio Metaverso ao anunciar vários lançamentos para o aqui e agora.

Um deles é o Horizon Home.

Como o Horizon Workrooms revelado no início deste ano, o Horizon Home é um espaço virtual para diferentes usuários se reunirem, se comunicarem e colaborarem. Porém, é menos corporativo e mais voltado para o consumidor, com um Horizon Home se tornando a nova experiência de front-end para uma experiência de RV do Oculus Quest 2.

Você pode construir e personalizar sua casa, lançar outras experiências por meio dela, assistir a filmes e eventos ao vivo e até mesmo convidar pessoas para se juntar a você na forma de avatar. Você pode então agrupar-se para atividades, jogos ou exibição.

Além disso, a equipe anunciou que haverá mais aplicativos disponíveis para multitarefa no Horizon Home, incluindo Slack e Dropbox.

Isso é o que o Facebook chama de "um primeiro" gostinho de como o Metaverso conectará as pessoas antes de continuarem sua jornada juntos ou sozinhos online. Ele está "lançando em breve".

Também anunciado durante o Facebook Connect é um Active Pack, um conjunto de acessórios Quest 2 que chegará no próximo ano que torna o fone de ouvido mais fácil de usar com aplicativos de fitness.

Isso inclui novas alças para os controladores Touch e uma "interface" facial otimizada para exercícios que protege o fone de ouvido e facilita a limpeza depois que você começa a suar.

O condicionamento físico é o principal foco da Oculus neste ano que se aproxima, por isso está fazendo de tudo para tornar a experiência mais confortável.

Finalmente, as chamadas de áudio feitas no Facebook Messenger em breve poderão ser continuadas dentro de um fone de ouvido VR e vice-versa. Você também poderá fazer chamadas do zero em RV.

Todos esses recursos são legais e menores, mas coletivamente dão uma impressão do tipo de direção que o Metaverso está tomando.

O Facebook fez questão de salientar que, embora a RV seja naturalmente adequada para uma experiência digital social, não é o princípio e o fim de tudo. Monitores 2D padrão, TVs e telas, até mesmo dispositivos móveis, serão ferramentas importantes para as pessoas usarem com o conceito também, assim como a realidade mista e aumentada.

Está apenas começando.