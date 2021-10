O Facebook pode mudar de nome, mas "Facebook" permanecerá

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores dizem que o gigante da mídia social Facebook está planejando mudar seu nome.

Enquanto alguns podem acreditar que isso é para fazer um movimento para longe da recente atenção negativa da mídia e denúncias , fontes sugerem que é realmente para construir um foco no "metaverso".

O metaverso é algo que o Facebook vem sugerindo há algum tempo e provavelmente ouviremos mais sobre isso durante o Facebook Connect em 28 de outubro . O metaverso foi descrito pelo Facebook como "... uma nova fase de experiências virtuais interconectadas usando tecnologias como realidade virtual e aumentada."

Para deixar claro que o Facebook é mais do que apenas um aplicativo de mídia social , a empresa está planejando uma reformulação da marca para refletir essas mudanças futuras na organização. Esse movimento é semelhante à ação realizada pelo Google ao criar a empresa guarda-chuva Alphabet, a fim de deixar de ser visto apenas como um mecanismo de busca.

Portanto, o próximo rebranding do Facebook provavelmente reposicionará o aplicativo do Facebook que conhecemos e amamos / odiamos como um dos vários produtos ou serviços da nova empresa controladora. Afinal, o Facebook agora é dono do WhatsApp, Oculus, Instagram, Onavo e muito mais. Portanto, faz sentido mudar as coisas.

No início deste ano, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, disse ao The Verge que as coisas iriam mudar e "faremos uma transição efetiva das pessoas nos vendo principalmente como uma empresa de mídia social para uma empresa metaversa".

Ele também disse que o metaverso "... será um grande foco, e eu acho que isso será uma grande parte do próximo capítulo para a forma como a internet evolui após a internet móvel."

Portanto, as coisas certamente estão prestes a mudar. O Facebook deixou isso muito claro com o anúncio de que está planejando criar 10.000 novos empregos na Europa nos próximos cinco anos, a fim de construir o metaverso.

Descobriremos mais em breve.