Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No início de 2021, o Facebook anunciou uma série de novos recursos baseados em áudio. Agora, está lançando um hub dedicado para eles, para que você possa encontrar facilmente podcasts, áudio ao vivo e clipes curtos na plataforma. A rede social está basicamente reunindo todos os seus formatos de áudio em uma nova guia "Áudio".

O novo hub de áudio do Facebook pode ser encontrado no aplicativo do Facebook para dispositivos iOS e Android. É uma guia localizada na seção Facebook Watch.

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel do Facebook. Na barra de navegação inferior, selecione Assistir. É o ícone "TV com um botão de reprodução". Você notará várias guias na parte superior do Facebook Watch: Para você

Ao vivo

Música

Áudio

Seguindo Selecione Áudio.

Este novo hub ajudará os usuários do Facebook a encontrar conteúdo de áudio de seus criadores favoritos, descobrir novos conteúdos e acessar o conteúdo que salvaram para mais tarde. No lançamento, a seção Áudio destacará o conteúdo dos criadores que você já segue, bem como recomendações e sugestões personalizadas.

Ele está sendo implementado para todos os usuários móveis do Facebook nos Estados Unidos.

O aplicativo móvel Clubhouse se tornou um grande sucesso no início do ano, forçando o Facebook e outros a entrar no mercado de áudio ao vivo para competir. O Twitter, por exemplo, desenvolveu um recurso do Spaces, enquanto o Facebook desenvolveu várias novas funções de áudio, que estão sendo lançadas lentamente. Conforme relatado pelo TechCrunch , o Facebook começou a tornar seu rival Clubhouse, Live Audio Rooms, “mais amplamente disponível para usuários globais”. Também está começando a lançar Soundbites.

A rede social está trabalhando em três produtos principais: Soundbits, Podcasts e Live Audio Rooms.

Soundbites: clipes de áudio curtos - ou “uma versão em áudio” de Reels, de acordo com o CEO Mark Zuckerberg.

clipes de áudio curtos - ou “uma versão em áudio” de Reels, de acordo com o CEO Mark Zuckerberg. Podcasts: o Facebook está criando uma ferramenta de descoberta de podcast.

Facebook está criando uma ferramenta de descoberta de podcast. Salas de áudio ao vivo: hospede discussões em áudio e até mesmo grave e distribua suas conversas.

Quer saber mais? Confira: Cuidado, Clubhouse: Facebook anuncia salas de áudio ao vivo e Soundbites .

