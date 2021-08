Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há cerca de 10 anos, o Facebook lançou um aplicativo Messenger dedicado . Alguns anos depois, ele removeu oficialmente as mensagens e as chamadas de voz e vídeo de seu aplicativo principal. Agora, a Bloomberg disse que o Facebook está considerando adicionar chamadas de voz e vídeo ao seu aplicativo principal em vários países, incluindo os EUA.

Chamadas de voz e vídeo são dois recursos básicos do Messenger. Esses recursos do Messenger também estão disponíveis em outros produtos do Facebook, como câmeras de vídeo Portal e fones de ouvido de realidade virtual Oculus . Se você está se perguntando se outro Messenger virá para o Facebook, o diretor de gerenciamento de produto do Messenger disse à Bloomberg que “você começará a ver um pouco mais disso com o tempo”.

A empresa não divulgou quantos usuários poderão testar chamadas de voz e vídeo no Facebook, ou o que acontecerá com o aplicativo Messenger, mas informou à mídia que os usuários devem continuar usando o Messenger para uma experiência mais completa que inclui mensagens, chamadas de áudio e vídeo.

Suspeitamos que o Facebook está considerando essa mudança como uma forma de fazer os usuários interagirem com o aplicativo do Facebook. Provavelmente, existem muitas pessoas por aí que usam o Messenger para se comunicar com seus amigos e entes queridos, mas, ao mesmo tempo, eles podem nem ter o aplicativo do Facebook instalado.

Também há a questão: isso canibalizará o aplicativo Messenger? E também não vamos esquecer que essa mudança integraria o Messenger mais profundamente no Facebook, não muito diferente de como o Facebook unificou o Instagram e as mensagens diretas do Facebook , tornando mais difícil dividir todos esses aplicativos. Talvez seja esse o ponto.