(Pocket-lint) - O Instagram, de propriedade do Facebook, lançou o Reels no ano passado, trazendo o formato de vídeo curto e moderno para o aplicativo Instagram. Em outras palavras, é um clone do TikTok . Então, no início deste ano, o aplicativo do Facebook começou a testar os Reels na Índia, México e Canadá em uma implementação limitada.

Agora, eles estão vindo para o Facebook nos Estados Unidos.

Se você for um dos usuários que obtém acesso antecipado aos Facebook Reels, poderá assisti-los e criá-los no aplicativo móvel do Facebook. O Facebook disse que seus usuários passam quase metade do tempo no aplicativo assistindo a vídeos, e que os Momentos estão crescendo “especialmente rápido”. Portanto, agora, os Momentos aparecerão para alguns usuários no Feed de Notícias. Eles também estarão disponíveis nos Grupos - onde os usuários podem assisti-los juntos. Como parte desse teste, os usuários do Instagram podem fazer postagens cruzadas dos Momentos no Facebook.

Se você for um dos usuários que obtém acesso antecipado, poderá assistir e criar Momentos no aplicativo móvel do Facebook, onde pode adicionar música ou até mesmo usar o áudio do vídeo de outra pessoa. Basta tocar no botão “Criar” na seção Momentos que aparece enquanto você rola o Feed de notícias ou enquanto assiste os Momentos ou tocando em “Momentos” na parte superior do seu Feed de notícias. Em seguida, você verá ferramentas de criação, como seleção de música, gravação de áudio, importação de rolo de câmera e texto cronometrado.

O TikTok oferece recursos de criação de vídeo semelhantes e é conhecido por popularizar seu uso em conteúdo de formato curto. Na verdade, o TikTok teve um sucesso explosivo desde o ano passado, com um bilhão de usuários ativos todos os meses. Suspeitamos que o Facebook deseja capturar parte desse público.

Tecnicamente, ele já tentou - com o aplicativo Lasso. Mas isso falhou. Talvez o Reels no Facebook seja melhor.