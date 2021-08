Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook Messenger está introduzindo a criptografia ponta a ponta, ou E2EE, para chamadas de voz e vídeo.

O Facebook começou a testar a criptografia de ponta a ponta em 2016 - quando adicionou um recurso misteriosamente chamado de "conversas secretas " ao seu aplicativo móvel Messenger que oferecia a - admitidamente enterrada - opção de proteger bate-papos de texto um-a-um com -end criptografia. No ano passado, o Facebook informou que notou um aumento no uso de chamadas de áudio e vídeo. Então, ele está atualizando este modo de bate-papo para que você possa proteger suas chamadas de voz e vídeo, se desejar.

A rede social anunciou em um blog em 13 de agosto de 2021 que o Facebook Messenger agora recebe mais de 150 milhões de chamadas de vídeo por dia, então está implementando criptografia ponta a ponta para chamadas de voz e vídeo, bem como mais funcionalidade para mensagens que desaparecem. Lembre-se de que o WhatsApp do Facebook há muito protege chamadas de voz e vídeo com E2EE, evitando que qualquer pessoa, exceto o remetente e o destinatário, veja ou ouça os dados criptografados.

Houve vários relatórios ao longo dos anos sobre o Facebook potencialmente adotando um sistema criptografado totalmente ponta a ponta em todos os seus aplicativos de mensagens - incluindo WhatsApp, Messenger e Instagram. Mas, até o momento, a rede social ainda não introduziu esse recurso unificado, infelizmente.

O Facebook, no entanto, anunciou na sexta-feira que está executando um teste beta limitado no Instagram. Neste teste, alguns usuários poderão optar pelo E2EE para mensagens diretas - isso é um começo. O Facebook Messenger também está obtendo recursos de teste E2EE adicionais. Alguns usuários do Messenger verão uma opção para chats em grupo criptografados de ponta a ponta e chamadas entre “amigos e familiares que já têm um thread de chat existente ou já estão conectados”.

Finalmente, quanto à atualização de mensagens que desaparecem no Messenger, o Facebook está introduzindo mais opções para escolher quando uma mensagem expira. Agora você verá entre cinco segundos e 24 horas. Originalmente, oferecia incrementos de um minuto, 15 minutos, uma hora, quatro horas e 24 horas.

Todos no Facebook Messenger verão essa atualização de mensagens que estão desaparecendo, bem como a criptografia de ponta a ponta para chamadas de voz e vídeo.

