O Facebook Dating adiciona três novos recursos - Datas de áudio, Escolha da sorte e Combine em qualquer lugar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Três novos recursos estão chegando ao Facebook Dating , já que o gigante da mídia social pretende se lançar na competição com o Tinder e o Bumble.

O serviço de namoro está adicionando Audio Dates, Match Anywhere e Lucky Pick, todas as variações de recursos semelhantes oferecidos por aplicativos rivais - e aqueles que tiveram uma demanda aumentada devido à pandemia.

As novas adições foram detalhadas em um tópico do Twitter de Alexandru Voica, do Facebook Communications.

Audio Dates é talvez o mais notável do novo trio, funcionando muito bem como você esperaria do nome. Isso permite que um usuário que combinou com outro envie um convite para uma chamada de voz, efetivamente, que pode então ser aceito ou rejeitado.

Isso corresponde à experiência em outros aplicativos, embora alguns também tenham avançado para chamadas de vídeo.

Match Anywhere é outro recurso autoexplicativo lançado no Facebook Dating, permitindo que os usuários configurem dois locais adicionais para procurar correspondências. Isso é ideal para pessoas que frequentemente pulam entre lugares diferentes ou talvez estejam temporariamente em outro local.

Há também o Lucky Pick, que verá os participantes capazes de considerar outros usuários que não se enquadram em suas preferências típicas. Isso deve, de acordo com o tópico do Twitter, ajudar aqueles que não têm preferências rígidas e rápidas a ter a oportunidade de manter suas opções em aberto.

As mudanças, então, são melhorias definitivas para um aplicativo de namoro em estágio inicial que ainda está procurando expandir seu alcance.

Com o Facebook também lançando outro aplicativo de namoro, Sparked, em abril, é difícil saber realmente por quanto tempo essas mudanças continuarão a acontecer, então aproveite suas chamadas de áudio enquanto pode.