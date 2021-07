Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg aposta em uma nova versão da internet. É chamado de Metaverso, e o CEO quer que o Facebook esteja na vanguarda dessa tecnologia. Na verdade, ele prevê um futuro em que você não apenas acessará os produtos de sua empresa; você vai viver, trabalhar e se divertir com eles.

O CEO do Facebook apresentou a Wall Street um conceito conhecido como Metaverso durante uma teleconferência de lucros do segundo trimestre de 28 de julho de 2021 com investidores. Ele a chamou de “a próxima geração da Internet e o próximo capítulo de nós como empresa”. É uma grande reformulação da rede social que exigirá enormes investimentos anuais. Na verdade, o Facebook está gastando “bilhões” com isso, na esperança de eventualmente ganhar dinheiro quando tiver sucesso.

"Nos próximos anos, espero que as pessoas façam a transição de nos ver principalmente como uma empresa de mídia social para nos ver como uma empresa do Metaverso", disse Zuckerberg na ligação. "Em muitos aspectos, o Metaverso é a expressão máxima da tecnologia social" . Ele acrescentou: "É o futuro que estamos trabalhando. Um ambiente virtual onde você pode estar presente com as pessoas em um espaço digital. Uma Internet incorporada na qual você está dentro".

Embora em uma linguagem vaga e de alto nível, Zuckerberg descreveu essencialmente o Metaverso como um mundo virtual imersivo, muito parecido com a realidade virtual agora, mas onde as pessoas passam tempo juntas e compartilham experiências. Ele mencionou o Metaverso pela primeira vez alguns dias antes da ligação, observando os planos de contratar uma equipe para desenvolvê-lo. Agora, porém, ele o descreve como o futuro e algo que “sonhava em construir” desde antes do Facebook.

Durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre, os executivos do Facebook mencionaram "Metaverso" mais de uma dúzia de vezes - apesar de nunca terem mencionado isso antes.

Zuckerberg disse que a qualidade definidora do Metaverso é "essa sensação de que você realmente está lá com outra pessoa ou em outro lugar".

Ele acha que o Metaverso do Facebook estará acessível a partir de todos os dispositivos e aplicativos, e que os usuários entrarão no Metaverso para jogar, trabalhar e criar e compartilhar experiências com amigos. Eles vão até usar como usam a internet hoje, mas também poderão fazer "algumas coisas que não fazem sentido na internet hoje, como dançar". Zuckerberg também observou que a criação de avatares e objetos digitais será fundamental para a forma como os usuários se expressam no Metaverso.

O fato é que o Metaverso não é um conceito novo inventado pelo Facebook. É um tema comum na ficção científica . O Facebook só agora começou a usar a terminologia publicamente enquanto revela que é algo que vem trabalhando com o Oculus e outros investimentos em realidade virtual e aumentada.

Como Zuckerberg observou durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre do Facebook, nenhuma empresa pode desenvolver o Metaverso. Para o Facebook, o Metaverso será um novo ecossistema com novos protocolos, novos sistemas de pagamento, tudo novo. A empresa, portanto, encarregou um grupo interno de construir sua versão do Metaverso, com Zuckerberg vendo-o como um produto social para centenas de milhões de pessoas usarem.

Quando questionado sobre interoperabilidade, Zuckerberg disse que este “ambiente virtual” será acessível em dispositivos e headsets, não apenas no Facebook, e que todas as empresas terão a oportunidade de criar experiências para o Metaverso. Isso é um sonho? Possivelmente. Não há nada que impeça os concorrentes de construir seus próprios Metaversos. Heck, Microsoft , Nvidia e Epic Games discutiram suas próprias iterações.

Em uma postagem no Facebook , Andrew Bosworth, vice-presidente de AR / VR do Facebook, admitiu que o Metaverso está aqui. Ele o descreveu como uma "coleção de mundos digitais, cada um com sua própria física para determinar o que é possível dentro deles". Mas para alcançar a visão completa do Metaverso do Facebook, ele disse que sua empresa precisa construir o "tecido conectivo entre esses espaços" e "remover as limitações da física".

O grupo do Facebook que trabalha no Metaverso inclui os seguintes executivos:

Vishal Shah , vem do Instagram e está liderando todo o esforço.

Vivek Sharma, vem do Facebook Gaming e vai liderar as equipes Horizon.

Jason Rubin , vem da Oculus e do Facebook Gaming e vai liderar a equipe de conteúdo.

Zuckerberg acredita que é essencial que o Facebook ajude a formar esta próxima versão da internet. Ele acredita que haverá muitos jogadores de sucesso no Metaverso, mas ele espera que ainda reflita a missão e o modelo de negócios do Facebook. “Certamente estamos fazendo muitos dos investimentos-chave que precisamos fazer na tecnologia básica para sermos capazes de entregar as peças que queremos”, disse ele.

