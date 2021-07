Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook está lançando um novo tipo de emoji por meio de seu aplicativo Facebook Messenger. Chamados de Soundmojis, eles são basicamente emojis com som. O Facebook disse que está lançando uma biblioteca "inteira" de Soundmoji e planeja atualizá-la regularmente com "efeitos sonoros e frases de efeito famosas". Aqui está tudo o que você precisa saber.

Soundmojis são a marca do Facebook para emoji que são combinados com soundbites de áudio. Não só os ícones de emoji clássicos combinam com seus sons óbvios, como as mãos batendo palmas emoji com um som de palmas e um tambor com o som da bateria, mas o Facebook disse que você também ouvirá clipes de áudio de artistas, bem como trechos de programas de TV e filmes. Por exemplo, a ampulheta toca a letra de Drake “você vive apenas uma vez, esse é o lema”, enquanto o emoji de punho toca a linha “Não tenho amigos, tenho família” de Velozes e Furiosos 7.

Para localizar Soundmojis, toque no botão emoji em uma conversa do Messenger. Em seguida, toque no ícone de som à direita, percorra as opções disponíveis e toque em uma para visualizar o som.

Depois de seguir as etapas acima, basta clicar no botão “enviar” para compartilhar um Soundmoji em sua conversa do Facebook Messenger.

O Facebook está lançando Soundmojis agora, antes do Dia Mundial dos Emojis em 17 de julho de 2021. Eles estão chegando para usuários iOS e Android do aplicativo Messenger.

Confira o vídeo do Facebook acima ou a postagem no blog aqui para obter mais detalhes.

