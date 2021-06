Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte de um anúncio que descreve novos protocolos de fiscalização, o Facebook estendeu a proibição "indefinida " do ex-presidente Donald Trump para dois anos. A proibição terminará em 7 de janeiro de 2023, o que significa que ele poderá retornar à rede social a tempo de se candidatar novamente à presidência em 2024.

O Facebook vai reavaliar a proibição de Trump antes de suspendê-la, para “avaliar se o risco para a segurança pública diminuiu”, de acordo com o vice-presidente de assuntos globais do Facebook, Nick Clegg. Se Trump for reintegrado e, em seguida, violar as regras do Facebook, a empresa tem um “conjunto estrito de sanções que aumentam rapidamente” que começará a implementar, o que pode levar ao banimento permanente da plataforma.

Essas mudanças seguem uma solicitação do Conselho de Supervisão, que consiste em especialistas em direitos humanos que o Facebook financiou para fazer julgamentos. O conselho pediu ao Facebook para revisar suas recomendações sobre o Trump e mudar a forma como trata os políticos de maneira diferente dos outros usuários.

O Facebook, portanto, revisou como vai lidar com as postagens de políticos que violam suas regras. Embora ainda permita casos raros de violação de conteúdo se for “digno de notícia ou importante para o interesse público”, os políticos terão que aderir às mesmas regras que outros usuários. Anteriormente, considerava todos os discursos de políticos importantes para o público, permitindo-lhes contornar as regras do Facebook.

"Seguindo em frente... Não trataremos o conteúdo postado por políticos de forma diferente do conteúdo postado por qualquer outra pessoa", escreveu Clegg em uma postagem de blog publicada em 4 de junho. “Em vez disso, vamos simplesmente aplicar nosso teste de equilíbrio de valor jornalístico da mesma maneira para todo o conteúdo, medindo se o valor de interesse público do conteúdo supera o risco potencial de dano ao deixá-lo disponível. "

Em resposta às recomendações recentes do Oversight Board, o Facebook também tornou público um sistema de greves que usa para conteúdo que viola suas regras. Por exemplo, se uma conta receber vários avisos, ela pode ser banida permanentemente. Também divulgou que as greves expiram após um ano.

Escrito por Maggie Tillman.