Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook está lançando um recurso chamado Bairros, projetado para ser uma seção dentro do aplicativo do Facebook para ajudar as pessoas a se conectar com sua comunidade local, descobrir novos lugares próximos e se conectar com os vizinhos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os bairros do Facebook, incluindo onde o recurso está disponível, como funciona e o que oferece.

O Facebook Neighbourhoods é descrito pelo Facebook como "um único destino para construir e fortalecer comunidades locais no Facebook".

Ele foi criado como um espaço dedicado dentro do aplicativo do Facebook que permite que os usuários se conectem com seus vizinhos, se envolvam em suas comunidades locais e encontrem novos lugares e recomendações dentro de suas comunidades.

A ideia é apoiar os negócios locais, ao mesmo tempo que dá às pessoas a oportunidade de compartilhar dicas em grupos locais e encontrar vizinhos com interesses em comum.

Vizinhanças do Facebook é uma seção específica do aplicativo do Facebook e é uma experiência opcional para que você possa escolher se deseja ou não participar, caso seja oferecido em sua área.

Você deve configurar um perfil do Bairro que seja separado do seu perfil do Facebook, mas o perfil do Bairro inclui seu nome, foto de perfil e foto de capa do seu perfil do Facebook. Ele também mostrará sua vizinhança, que você deve confirmar ao ingressar. Você também terá a opção de ingressar em bairros próximos para ver postagens de vizinhos próximos.

Você precisa ter mais de 18 anos para ingressar nos bairros do Facebook.

Durante a configuração, você poderá adicionar interesses, seus lugares favoritos e uma biografia se quiser, a fim de ajudar as pessoas em sua vizinhança a conhecê-lo melhor.

Há uma série de recursos oferecidos sob o guarda-chuva de vizinhanças do Facebook.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 5 Maio 2021

O Diretório de bairros é onde você encontrará informações sobre outros vizinhos em seu bairro. Suas biografias, lugares favoritos e interesses aparecerão aqui, assim como os seus em seu perfil, se você decidiu incluí-los.

Você também pode escrever uma postagem se apresentando e participar de discussões sobre postagens de outros vizinhos e responder a perguntas no feed dedicado de Perguntas sobre o bairro.

Os Bairros do Facebook permitem que você crie grupos delimitados por bairros com base em seus interesses, como um grupo para amantes de basquete para falar sobre o jogo mais recente ou observadores de pássaros para discutir sobre pássaros na área local.

Também é possível para administradores de grupos do Facebook adicionarem seus grupos aos bairros, tornando mais fácil para aqueles que vivem localmente encontrá-los.

Um grupo criado em Bairros pode ser privado, aberto, visível ou oculto. Se for privado, apenas os membros do grupo que aderiram ao Bairro verão as mensagens. Se o grupo estiver aberto, qualquer pessoa na vizinhança ou em vizinhanças próximas (se selecionado) pode ver os membros do grupo e as postagens.

Para grupos visíveis, qualquer pessoa na vizinhança pode pesquisar e encontrar o grupo. Se o grupo estiver oculto, apenas os membros podem encontrá-lo.

Há um recurso de recomendações dedicado nos bairros do Facebook que foi projetado para tornar mais fácil encontrar conselhos sobre o melhor café em uma área, ou o melhor chaveiro ou encanador, por exemplo.

O recurso permite que vizinhos e a comunidade local façam sugestões.

Como uma extensão do recurso Recomendações em bairros, há também uma Pesquisa de favoritos de bairros que permite que os vizinhos votem em seus lugares e negócios favoritos em uma área, como restaurantes e parques.

Existem Diretrizes de Bairros que são elaboradas para garantir que as interações entre vizinhos permaneçam amáveis, inclusivas e relevantes.

Neighorhoods tem moderadores que usam as Diretrizes de Neighorhoods para revisar postagens e comentários no feed de Neighorhoods. O Facebook diz que se uma postagem ou comentário vai contra as Diretrizes definidas, os moderadores podem agir ocultando a postagem, que é revisada pelos Operadores da Comunidade do Facebook.

Se a postagem violar os padrões da comunidade do Facebook, o Facebook diz que ela será removida da vizinhança.

Depois de aderir aos bairros do Facebook, você pode escolher se deseja aderir apenas ao seu próprio bairro ou também aos bairros próximos.

Quando você entra no seu próprio bairro ou em qualquer bairro próximo, os vizinhos dentro deles poderão ver suas postagens, o perfil do bairro (incluindo sua foto de perfil do Facebook, foto de capa e nome) e seu bairro.

Se você bloquear alguém no Facebook ou Bairros, eles não serão informados. O Facebook também diz que quando alguém que você bloqueou estiver conectado ao Facebook, essa pessoa não conseguirá encontrar você no diretório de vizinhanças.

Vale a pena mencionar que o Facebook diz que: "Sua atividade e informações nos bairros podem ser usadas para personalizar sua experiência nos produtos do Facebook, incluindo anúncios que você pode ver. Isso significa que sua atividade no Facebook pode influenciar o que você vê nos bairros e nos seus atividade nas vizinhanças pode influenciar o que você vê em outros lugares nos produtos do Facebook. "

Você pode ler mais sobre a Política de Dados do Facebook aqui .

O Facebook Neighborhoods está atualmente disponível no Canadá. Ele virá para "selecionar" cidades dos EUA em breve, mas o Facebook ainda não especifica quais cidades.

Atualmente, nada é mencionado sobre o Reino Unido.

Escrito por Britta O'Boyle.