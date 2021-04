Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook anunciou algumas novas experiências baseadas em áudio. Eles serão lançados nos próximos meses e serão limitados a usuários selecionados no lançamento. A rede social está claramente tentando competir ainda mais com o aplicativo de áudio social Clubhouse , anunciando essas novas atualizações para sua plataforma.

O primeiro novo recurso é chamado de salas de áudio ao vivo. Ele estará disponível para todos neste verão, mas será lançado primeiro para grupos e figuras públicas como um teste. Eventualmente, ele chegará ao Messenger. A ideia é que você possa usar salas de áudio ao vivo para hospedar discussões de áudio e até mesmo gravar e distribuir suas conversas. O Facebook disse que você poderá cobrar pelo acesso aos seus quartos por meio de uma assinatura ou de uma taxa única. Também está introduzindo um Fundo para Criadores de Áudio para “apoiar criadores de áudio emergentes”.

Como uma extensão das salas de áudio ao vivo, o Facebook permite que você transforme suas conversas em Soundbites, outro novo recurso de áudio que permite criar e compartilhar clipes curtos com facilidade. Haverá até um feed do tipo TikTok para ajudar a promover o Soundbites. O Facebook descreveu o Soundbites como "clipes de áudio criativos para capturar anedotas, piadas, momentos de inspiração, poemas e muitas outras coisas que ainda não imaginamos". Ela planeja testar o Soundbites nos próximos meses com alguns criadores.

Os soundbites estarão acessíveis no feed de notícias e você poderá gravá-los em uma ferramenta separada dentro do Facebook, que foi apelidada de “estúdio de som em seu bolso”.

Escrito por Maggie Tillman.