Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook lançou um aplicativo da web experimental como parte de um teste beta público. Chamado de Hotline, permite que os usuários (ou "hosts") falem com um público, que pode fazer perguntas por texto ou áudio, conforme relatado pelo TechCrunch .

Você pode visitar o site da Hotline aqui. Disponível para usuários nos Estados Unidos, o Hotline permite logins via Twitter, mas tem uma lista de espera e uma forma de você se inscrever para hospedar seu próprio programa ou sessão. A Hotline ainda não tem um aplicativo móvel, mas um aplicativo para iPhone supostamente está sendo desenvolvido.

A Hotline está sendo descrita como um produto de perguntas e respostas e uma mistura de Clubhouse e Instagram Live . Mas, ao contrário do Clubhouse, os anfitriões podem remover perguntas da fila e até mesmo remover pessoas de suas sessões. ou remover pessoas de sua sessão de linha direta. Nesta primeira fase de teste, os funcionários do Facebook estão moderando eventos e removendo qualquer pessoa que viole os padrões e termos de serviço da comunidade do Facebook.

A divisão de desenvolvimento experimental de aplicativos do Facebook, a Equipe NPE, está trabalhando no Hotline desde pelo menos fevereiro.

Ele até divulgou um comunicado para confirmar que agora está testando o Hotline. O grupo disse que "espera entender como as perguntas e respostas multimídia interativas e ao vivo podem ajudar as pessoas a aprender com especialistas em áreas como habilidades profissionais, da mesma forma que ajuda esses especialistas a construir seus negócios".

Escrito por Maggie Tillman.