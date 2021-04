Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook está introduzindo um recurso de barra de filtro de feed que dará a você um controle mais preciso sobre seu feed de notícias. Basicamente, ele permite que você veja as postagens em ordem cronológica - ou pela mais recente, na ordem em que foram postadas - simplesmente alternando para fora de seu feed algorítmico usual.

Tecnicamente, a empresa ofereceu aos usuários a opção de classificar os feeds por “mais recentes”, mas enterrou em um menu de configurações. O Facebook também lançou um recurso Favoritos em outubro passado, que permite aos usuários selecionar até 30 amigos e páginas para que o Facebook exiba as postagens deles em um feed separado. Agora, Favoritos e Recentes estão na frente e no centro - na parte superior do feed de notícias em guias separadas.

Por padrão, o feed de notícias do Facebook usa um processo chamado classificação para mostrar as postagens que a rede social acredita serem relevantes para você. Mas o Facebook agora está lançando o que chama de Barra de filtro de feed. Ele permite que você alterne facilmente entre três opções de feed de notícias diferentes:

Home (ou Top Stories): feed de notícias ajustado por algoritmos do Facebook, onde ele decide quais postagens populares mostrar primeiro.

feed de notícias ajustado por algoritmos do Facebook, onde ele decide quais postagens populares mostrar primeiro. Favoritos: um feed de notícias que mostra postagens de seus 30 amigos e páginas "favoritos". (Clique aqui para aprender como gerenciar favoritos.)

um feed de notícias que mostra postagens de seus 30 amigos e páginas "favoritos". (Clique aqui para aprender como gerenciar favoritos.) Recentes: um feed de notícias cronológico exibindo postagens recentes compartilhadas por seus amigos e páginas, na ordem em que foram postadas.

A ideia é que, com a Barra de Filtro de Feed, você possa explorar melhor o conteúdo que está sendo compartilhado com você por todos os seus amigos e páginas. Por exemplo, para ver apenas as postagens recentes, você pode classificar seu feed de notícias para ver o feed Recentes. Isso significa que você verá as postagens recentes das pessoas e das páginas que segue, mas verá as postagens mais recentes primeiro. Alternativamente, você pode ver as postagens de seus amigos favoritos.

Nota: o Facebook disse que você pode atualizar os favoritos a qualquer momento. (Na seta voltada para baixo, vá para Configurações e privacidade> Preferências do feed de notícias> Gerenciar favoritos. Em seguida, para selecionar um favorito, clique no ícone de estrela ao lado de um amigo ou página.)

Esta barra de filtro de feed foi lançada globalmente em 31 de março de 2021 para o aplicativo Android do Facebook e chegará ao aplicativo iOS “nas próximas semanas”.

Não está claro se ele estará disponível na versão web do Facebook.

A barra de filtro de feed aparecerá para todos os usuários do Facebook quando for lançada, mas se você não acessá-la por um período de sete dias (alternando entre a guia Favoritos ou Recentes), ela pode desaparecer da sua visualização. Para encontrá-lo, basta deslizar novamente para cima no feed de notícias e ele reaparecerá.

Verifique a postagem do blog do Facebook ou o hub de suporte para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.