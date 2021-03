Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook está trazendo de volta o F8, sua conferência principalmente anual para desenvolvedores (embora outros frequentemente prestem atenção às atualizações de produtos).

Como tantas conferências no ano passado, o F8 2020 foi cancelado devido à emergente pandemia COVID-19 . Mas, neste ano, o Facebook acha que é hora do show voltar, embora em um formato menor e mais seguro para os desenvolvedores participarem.

Será um evento virtual de um dia realizado em 2 de junho de 2021.

Em uma postagem no blog , o Facebook disse que mudou o nome da conferência de desenvolvedores para "F8 Refresh" e explicou que será um lugar para "celebrar, inspirar e ajudar os desenvolvedores a crescer". O palco virtual será aberto a desenvolvedores de todo o mundo e transmitido ao vivo na página do Facebook para desenvolvedores.

Se você for um desenvolvedor interessado que deseja sintonizar o F8 Refresh, inscreva-se aqui para ser notificado quando o registro for aberto.

Não espere que o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, dê o discurso principal no F8 Refresh. Em vez disso, o VP de parcerias de plataforma do Facebook, Konstantinos Papamiltiadis, abrirá a conferência com uma apresentação que fornece "atualizações sobre novos lançamentos para a plataforma", incluindo sobre novas ferramentas para Facebook, Instagram, Oculus e WhatsApp, de acordo com o TechCrunch.

Zuckerberg ainda pode falar na conferência, no entanto.

O Pocket-lint planeja cobrir o evento ao vivo e mantê-lo informado sobre tudo o que for anunciado conforme acontecer, portanto, fique ligado em nosso hub F8 .

