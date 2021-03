Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem vários relatos no Twitter de que o WhatsApp , Instagram e Facebook Messenger estão fora do ar. Todos os três serviços parecem estar sofrendo uma interrupção dos serviços. No entanto, o próprio Facebook ainda pode estar funcionando.

Editores da Pocket-lint no Reino Unido e nos Estados Unidos relatam não conseguir enviar mensagens ou usar WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. A aparência das mensagens de erro parece variar, no entanto, com o Instagram mostrando um "Erro de servidor 5xx" ou que não é capaz de atualizar o feed, enquanto o WhatsApp e o Messenger mostram um ícone de relógio próximo às mensagens que não estão sendo entregues.

Se você quiser verificar o status desses serviços para ver quando eles voltarão ao normal, basta verificar um site como Down Detector:

Você notará que todos esses sites mostram grandes picos vermelhos, indicando uma interrupção que começou logo após as 13h ET em 19 de março de 2021:

Embora não tenhamos notado que o Facebook está fora do ar, o Down Detector está indicando que o Facebook também está tendo problemas. Entramos em contato com o Facebook para um comentário sobre o que está acontecendo e relataremos quando soubermos mais.

Recomendamos verificar o Twitter para ver se o Facebook faz um anúncio.

Escrito por Maggie Tillman.