Facebook recua sobre sua proibição de conteúdo de notícias na Austrália

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook voltou atrás em sua proibição de compartilhamento de conteúdo de notícias na Austrália.

A mudança aconteceu por causa de um projeto de lei australiano projetado para forçar plataformas como Facebook e Google a pagar por conteúdo de notícias - para "nivelar o campo de jogo" para editoras que viram seus lucros cair. Vários outros países brincaram com a ideia de legislação semelhante, por isso é interessante ver o que acontece no futuro.

O Google também ameaçou bloquear seu mecanismo de busca na Austrália, mas em vez disso, fechou acordos com a empresa de mídia australiana Nine Entertainment, Seven West Media e, mais notavelmente, News Corporation, de propriedade de Rupert Murdoch.

Essencialmente, isso se resume a uma discussão sobre se o Facebook ou o Google estão apenas permitindo que as pessoas acessem conteúdo em outro lugar ou se estão realmente lucrando com a publicação efetiva do conteúdo por si mesmas.

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 23 Fevereiro 2021

Na realidade, as coisas não são tão simples, é claro, mas o link para outro conteúdo é considerado um princípio fundamental da web e poderia ter implicações mais amplas.

O tesoureiro australiano Josh Frydenberg manteve conversas com Mark Zuckerberg do Facebook e diretor administrativo do Facebook Australis William Easton na semana passada, o que resultou em que a proibição terminará "nos próximos dias". A proibição só foi introduzida na quinta-feira passada e o episódio impróprio certamente teve um efeito prejudicial na reputação do Facebook na Austrália e além.

Como parte do acordo e emendas à legislação, o Facebook terá que demonstrar uma contribuição ao jornalismo local, mas está claro que o governo australiano teve que se comprometer.

O Facebook posteriormente emitiu a seguinte declaração de Campbell Brown, chefe de Parcerias de Notícias Globais do Facebook: "Após mais discussões com o governo australiano, chegamos a um acordo que nos permitirá apoiar os editores que escolhermos, incluindo editores pequenos e locais .

"Estamos restaurando as notícias no Facebook na Austrália nos próximos dias. No futuro, o governo esclareceu que manteremos a capacidade de decidir se as notícias aparecerão no Facebook para que não fiquemos automaticamente sujeitos a uma negociação forçada.

"Sempre foi nossa intenção apoiar o jornalismo na Austrália e em todo o mundo, e continuaremos a investir em notícias globalmente e a resistir aos esforços dos conglomerados de mídia para fazer avançar as estruturas regulatórias que não levam em conta a verdadeira troca de valor entre editores e plataformas como o Facebook. "

O Facebook afirma que realmente não lucra com o conteúdo de notícias, mas olhando para o feed de notícias de ninguém, fica claro que a falta de compartilhamento de conteúdo de notícias torna o Facebook menos atraente.

O chefe da Apple, Tim Cook, criticou recentemente o Facebook e outras redes sociais , rotulando-as de "fornecedores de notícias falsas e vendedores de divisão" em um discurso recente.

Escrito por Dan Grabham.