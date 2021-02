Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook anunciou na quarta-feira que começou a restringir os usuários australianos de ver ou compartilhar notícias. A rede social chegou a essa decisão devido a uma proposta de lei no país que visa obrigar o Facebook a pagar às editoras de notícias pelo conteúdo. Aqui está o que você precisa saber.

O Facebook responde a uma possível regulamentação bloqueando notícias na Austrália

Isso impede que usuários e editores australianos vejam / compartilhem notícias

O Google tomou uma decisão diferente em resposta à lei proposta na Austrália

O Facebook está impedindo que usuários australianos acessem notícias no Facebook e está bloqueando as páginas australianas do Facebook de compartilhar notícias. Facebook culpa da Austrália News Media Negociação Código , um pedaço controverso da legislação, por sua decisão de notícias bloco no país.

Basicamente, os meios de comunicação dizem que deveriam ser compensados por artigos exibidos em plataformas online como Facebook e Google. De acordo com a lei proposta pela Austrália, os meios de comunicação poderiam negociar com o Facebook e o Google por compensação pelo conteúdo de notícias mostrado em suas plataformas. Um FAQ sobre a legislação indica que o código foi criado para "resolver um desequilíbrio do poder de barganha" entre os meios de comunicação australianos e as plataformas online.

Em 17 de fevereiro de 2021, em resposta à lei pendente, o Google fechou um acordo com a News Corp de Rupert Murdoch, garantindo que pudesse mostrar notícias dessa organização na Austrália. O Facebook, entretanto, decidiu evitar que os australianos compartilhem links de notícias em todo o mundo. Lembre-se de que a decisão do Facebook ocorre em meio a tensões crescentes entre gigantes da mídia social e governos que tentam regular a indústria de tecnologia.

O Facebook afirma que 4 por cento dos usuários na Austrália veem notícias em seus feeds

Ele argumenta que usuários e editores compartilham notícias de bom grado no Facebook

Ele afirma que a troca de valor com os editores não é a seu favor

O Facebook disse que tomou uma decisão diferente do Google porque exibir notícias em sua plataforma traz benefícios "mínimos". Ele afirmou que as notícias representam menos de 4 por cento do conteúdo que os usuários veem em seu feed de notícias. No entanto, de acordo com um relatório de 2020 do Centro de Pesquisa de Notícias e Mídia da Universidade de Canberra, na Austrália, aproximadamente 39 por cento dos australianos usam o Facebook para ler notícias.

O Facebook também está argumentando que é diferente do Google porque os usuários e editores optam por postar notícias no Facebook. Veja como William Easton, diretor administrativo do Facebook Austrália e Nova Zelândia, explicou a opinião da rede social em uma postagem no blog de 17 de fevereiro de 2021:

"A Pesquisa do Google está intimamente ligada às notícias e os editores não fornecem voluntariamente seu conteúdo. Por outro lado, os editores optam por postar notícias no Facebook, pois isso lhes permite vender mais assinaturas, aumentar seu público e aumentar a receita de publicidade. de fato, e como deixamos claro para o governo australiano por muitos meses, a troca de valor entre o Facebook e os editores é a favor dos editores. "

Nem é preciso dizer que a decisão do Facebook está atraindo críticas de todo o mundo, inclusive de agências de notícias e políticos australianos. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse em um post no Facebook que as ações da rede social foram tão "arrogantes quanto decepcionantes".

Usuários australianos estão impedidos de compartilhar e visualizar notícias

Banir inclui notícias australianas ou internacionais

Isso pode acontecer em outro lugar se os países tentarem regulamentar o Facebook

O Facebook disse que os usuários australianos serão impedidos de compartilhar e visualizar notícias australianas ou internacionais na rede social.

Embora os editores internacionais ainda possam postar conteúdo de notícias, links e postagens não podem ser compartilhados por um público australiano. Os usuários australianos que tentam compartilhar notícias já estão vendo um alerta sobre a restrição e que é uma resposta à legislação do governo australiano.

Enquanto isso, os editores australianos não têm mais permissão para compartilhar ou postar conteúdo nas páginas do Facebook. Alguns usuários que visitam a página do Facebook de uma agência de notícias australiana não veem mais os artigos exibidos. A questão é que o Facebook não diz como define um editor de notícias. Como resultado, há relatos de que algumas páginas do Facebook foram bloqueadas por engano, mas o Facebook disse que está trabalhando para corrigir esses erros.

As novas restrições começaram na Austrália na quarta-feira

As restrições de compartilhamento de notícias do Facebook na Austrália começaram a ser implementadas na quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.