(Pocket-lint) - O Facebook mudará todas as contas do Reino Unido para a jurisdição dos EUA devido à saída do país da União Europeia.

Isso significa que os usuários do Facebook no Reino Unido serão transferidos para os acordos dos EUA a partir de 2021 e supervisionados pela sede da gigante da mídia social na Califórnia, em vez da Irlanda, como é o caso atualmente.

E as contas podem não se beneficiar mais das leis de privacidade mais rígidas impostas pela UE.

"Como outras empresas, o Facebook teve que fazer mudanças para responder ao Brexit e vai transferir as responsabilidades legais e obrigações dos usuários do Reino Unido do Facebook Ireland para o Facebook Inc", disse a empresa à Reuters.

Acrescentou que não haverá mudanças nos "controles ou serviços de privacidade" oferecidos, mas não deu detalhes sobre a proteção legal.

As leis de privacidade da UE fornecem aos usuários mais controle sobre quaisquer dados neles contidos, especialmente porque as regras do GDPR foram aplicadas a todos os estados membros da União Europeia. O Reino Unido não será mais obrigado a seguir as regras da UE quando o período de transição terminar em 1 de janeiro de 2021, tendo deixado formalmente a União em 31 de janeiro de 2020.

Como o Facebook, o Google também mudará os usuários do Reino Unido para acordos com os Estados Unidos , com outras marcas da Big Tech esperadas a seguir.

O governo do Reino Unido ainda não detalhou totalmente as suas próprias diretrizes de privacidade de dados.

Escrito por Rik Henderson.