(Pocket-lint) - O Facebook lançou o Collab, um aplicativo de criação de música que começou a ser testado em beta apenas para convidados em maio passado.

O Collab permite que você crie videoclipes curtos combinando até três vídeos. Cada vídeo pode ser de um artista desempenhando uma parte diferente, por exemplo, e então o Collab permite que você coloque todas as partes diferentes em um vídeo, que pode ser compartilhado em um feed público para que outras pessoas vejam e mixem novamente.

Você pode até gravar uma parte e combinar duas outras partes que encontra no feed do Collab que outras pessoas postaram. Ou você pode misturar três clipes de estranhos e não fazer nada sozinho. Cada usuário será creditado por suas contribuições e tudo é facilmente sincronizado com as ferramentas integradas da Collab.

Veja como o aplicativo basicamente funciona:

Abra o Collab. Você verá imediatamente um feed de "colaborações".

Colaborações são três vídeos empilhados uns sobre os outros, reproduzidos em uníssono.

Cada colaboração dura no máximo 15 segundos e é reproduzida em loop. Você pode deslizar em cada linha de uma colaboração para trocar por um novo vídeo. Conforme você desliza, os vídeos são reproduzidos em sincronia.

Você pode contribuir com suas próprias gravações para qualquer colaboração.

Depois de deslizar ou gravar uma colaboração, publique-a no feed. Ou crie uma colaboração inteiramente nova do zero com qualquer música que desejar. Publique no feed do Collab quando terminar e a comunidade poderá adicionar suas tomadas. Tudo o que você posta no Collab está disponível para uso de outras pessoas. Adicione criadores aos seus favoritos, para que você possa participar a qualquer momento que eles postarem.

O aplicativo não está integrado ao Facebook, mas você pode compartilhar colaborações com sua história do Instagram e com o TikTok. Se alguma dessas coisas interessar a você, o Collab agora está disponível para usuários do iPhone. É um download gratuito na App Store da Apple.

