Facebook rebate a ideia de que poderia ser desmembrado por reguladores dos EUA

(Pocket-lint) - Depois que a notícia de que o Facebook poderia ser desmembrado pelo regulador dos Estados Unidos foi divulgada ontem , a rede social respondeu em uma postagem de blog.

Especificamente, a Federal Trade Commission (FTC) parece estar tentando forçar o spin-off do Instagram e do WhatsApp - apesar de ter aprovado essas transações em 2012 e 2014, quando Instagram e WhatsApp eram entidades muito menores. Além disso, a transação do WhatsApp também foi verificada pela Comissão Europeia.

Jennifer Newstead, vice-presidente e conselheira geral do Facebook, diz sobre a decisão da FTC : "Agora, muitos anos depois, aparentemente sem levar em conta as leis estabelecidas ou as consequências para a inovação e o investimento, a agência está dizendo que entendeu tudo errado e deseja Além de ser uma história revisionista, simplesmente não é assim que as leis antitruste deveriam funcionar.

“Nenhum agente antitruste norte-americano já abriu um caso como este antes, e por um bom motivo. A FTC e os estados ficaram por anos enquanto o Facebook investiu bilhões de dólares e milhões de horas para transformar o Instagram e o WhatsApp nos aplicativos que os usuários desfrutam hoje. E, notavelmente, dois comissários da FTC votaram contra a ação que a FTC tomou hoje. "

Palavras fortes, de fato. Newstead também argumenta que o Facebook tem forte concorrência: "Nós constantemente evoluímos, inovamos e investimos em melhores experiências para as pessoas contra concorrentes de classe mundial como Apple, Google, Twitter, Snap, Amazon, TikTok e Microsoft. Inovamos e melhoramos constantemente porque nós tem que.

"Enfrentamos concorrência em todos os aspectos do nosso negócio. Isso era verdade antes das aquisições do Instagram e do WhatsApp e continua sendo verdade hoje. Com tantos rivais, nossos clientes podem a qualquer momento escolher outro produto ou serviço - e às vezes eles mudam . Os processos ignoram essa realidade. "

Newstead também destaca que o Instagram foi totalmente otimizado pelo Facebook: "Quando o Facebook comprou o Instagram, tinha cerca de 2% dos usuários que tem hoje, apenas 13 funcionários, nenhuma receita e virtualmente nenhuma infraestrutura própria." Embora a postagem também tente traçar esse paralelo com o WhatsApp, o efeito não foi tão drástico, embora você não possa argumentar que é a mesma entidade que o Facebook comprou em 2014.

Escrito por Dan Grabham.