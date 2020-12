Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As autoridades antitruste federais dos EUA e vários estados estão enfrentando o Facebook , com dois processos tentando retificar anos de reclamações sobre o domínio da rede social e desfazer a compra do Instagram e do WhatsApp.

Procuradores-gerais democratas e republicanos de 48 estados dos EUA, incluindo Nova York, estão por trás de um dos processos anunciados em 9 de dezembro de 2020. O segundo processo, da Comissão Federal de Comércio, deve ser aberto em breve, de acordo com o Politico . Ambos os processos alegam que o Facebook usou ilegalmente seu poder e recursos para suprimir e comprar a concorrência.

“Por quase uma década, o Facebook usou seu domínio e poder de monopólio para esmagar rivais menores e eliminar a concorrência”, disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, na quarta-feira. “O Facebook usou grandes quantias de dinheiro para adquirir rivais em potencial antes que eles pudessem ameaçar o domínio da empresa.”

Os promotores analisaram as aquisições de empresas pelo Facebook, que poderiam ter se tornado rivais maiores se não fossem adquiridas pelo Facebook, e sua investigação também se concentrou na conduta das redes sociais, incluindo momentos em que cortou o acesso dos concorrentes aos dados de usuários do Facebook. Seus casos deixam claro que o poder contínuo e sem controle do Facebook é uma ameaça aos rivais e aos americanos.

A FTC citou a prática do Facebook de cortar o acesso à API como um exemplo de embotamento "ameaças competitivas percebidas". Ele deu um exemplo em que o Facebook parou o recurso de encontrar amigos do Vine depois que o Twitter adquiriu o aplicativo de vídeo.

Comunicações internas divulgadas recentemente também alegam que o CEO Mark Zuckerberg e outros executivos seniores do Facebook tentaram repetidamente bloquear ameaças competitivas à rede social, de acordo com os investigadores do Comitê Judiciário da Câmara . Eles supostamente descobriram e-mails em que Zuckerberg descreveu a compra do Instagram como um “seguro” para proteger o Facebook.

"Uma maneira de ver isso é que o que estamos realmente comprando é tempo. Mesmo se alguns novos concorrentes surgirem, comprar Instagram, Path, Foursquare, etc. agora nos dará um ano ou mais para integrar sua dinâmica antes que alguém possa obter perto de sua escala de novo ", Zuckerberg supostamente escreveu. "Nesse tempo, se incorporarmos a mecânica social que eles estavam usando, esses novos produtos não terão muita tração, pois já teremos sua mecânica implantada em escala."

Zuckerberg também disse que o Facebook pode "sempre comprar qualquer startup competitiva". Em conversas internas sobre o acordo do WhatsApp, os executivos do Facebook disseram que a fusão era necessária para “fortalecer nossa posição” e impedir que a empresa menor ultrapassasse o Messenger. “Eu odeio a palavra apropriação de terras, mas acho que é o argumento mais convincente”, citou o relatório da Câmara.

Outros exemplos incluem um acordo em outubro de 2013, no qual o Facebook comprou a startup israelense Onavo por US $ 115 milhões. Essa compra supostamente permitiu ao Facebook implantar um “sistema de alerta precoce” para concorrentes em potencial, de acordo com o relatório da Câmara. Os investigadores afirmam que o Facebook usou dados da Onavo para ajudar a justificar a aquisição do WhatsApp.

O Facebook também supostamente usou os dados para monitorar o Snapchat, que tentou comprar.

Lembre-se de que o Facebook, que tinha 2,74 bilhões de usuários em todo o mundo no ano passado, negou sistematicamente que é um monopólio tanto para o público quanto para os reguladores. Ela comprou o Instagram por $ 1 bilhão em 2012 e o WhatsApp por $ 19 bilhões em 2013.

O Departamento de Justiça dos EUA e vários estados também devem abrir processos adicionais contra o Google nas próximas semanas.

Escrito por Maggie Tillman.