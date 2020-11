Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo do Reino Unido anunciou planos para um novo regulador de tecnologia que aplicará novas regras para empresas como Facebook e Google , a fim de limitar seu domínio e permitir que outras empresas menores cresçam.

A Unidade de Mercados Digitais será formada como parte da Autoridade de Concorrência e Mercados e terá a tarefa de escrever um novo código de prática para as empresas de tecnologia aderirem, caso desejem negociar no país. No entanto, não se aplicará a todas as empresas de tecnologia, apenas aquelas que têm "status de mercado estratégico", de acordo com o The Guardian.

Ainda não está claro o que isso significa exatamente e quais empresas estão sob a responsabilidade, mas o secretário de negócios, Alok Sharma, fez referência ao Facebook e ao Google em seus comentários: "Plataformas digitais como Google e Facebook dão uma contribuição significativa para nossa economia e desempenham um papel papel enorme em nossas vidas diárias - seja nos ajudando a manter contato com nossos entes queridos, compartilhar conteúdo criativo ou acessar as últimas notícias ”, disse ele, de acordo com o The Guardian.

"Mas o domínio de apenas algumas grandes empresas de tecnologia está levando a menos inovação, preços de publicidade mais altos e menos escolha e controle para os consumidores. Nosso novo regime pró-concorrência para os mercados digitais garantirá que os consumidores tenham escolha, e significa que as empresas menores não empurrado para fora. "

É improvável que os consumidores vejam benefícios evidentes de quaisquer limitações impostas à "Big Tech" - pelo menos inicialmente. No entanto, pode permitir que desenvolvedores e empresas menores formem melhores colaborações com suas contrapartes maiores.

Escrito por Rik Henderson.