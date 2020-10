Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook está tentando tornar mais fácil para os usuários manterem contato com vizinhos e saberem o que está acontecendo em sua área local com um novo recurso de bairro semelhante ao Nextdoor.

Este novo recurso está em fase de teste no momento, mas tem como objetivo permitir que os usuários do Facebook insiram seus endereços e se mantenham atualizados sobre os acontecimentos na área local.

O recurso de bairros também possui regras de padrões da comunidade em que o Facebook incentiva as pessoas a "Keep It Clean", "Be kind" e "Be Inclusive".

Em 2020, faz todo o sentido ver o Facebook tentando encorajar as pessoas a se unirem em suas áreas locais e ter interações mais íntimas por meio da mídia social, agora que estamos todos nos distanciando socialmente.

Em uma declaração à Bloomberg , um porta-voz do Facebook comentou sobre os planos:

"Mais do que nunca, as pessoas estão usando o Facebook para participar de suas comunidades locais ... Para ajudar a tornar isso mais fácil, estamos lançando um teste limitado de Bairros, um espaço dedicado dentro do Facebook para as pessoas se conectarem com seus vizinhos. "

O recurso foi descoberto e compartilhado no Twitter por Matt Navarra .

Você pode selecionar sua vizinhança local + permitir que o FB use sua localização para exibir postagens, grupos, itens de mercado e mais de seus outros na sua vizinhança



Você pode criar um perfil de Bairro para outros usuários, que não são amigos do Facebook, para saber mais sobre você pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L - Matt Navarra (@MattNavarra) 20 de outubro de 2020

Parece que os usuários que ingressarem em um bairro poderão ver postagens e grupos de acesso específicos para aquela área, bem como ver itens à venda de pessoas da vizinhança.

No momento, esse recurso está sendo testado em versão beta na cidade canadense de Calgary, mas se for bem-sucedido, esperamos vê-lo sendo implementado rapidamente em outras áreas.

Escrito por Adrian Willings.