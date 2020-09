Facebook trazendo recursos do Messenger para o Instagram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook anunciou que trará uma pilha de recursos do estilo Messenger para mensagens diretas no Instagram .

Ele adicionará adesivos de selfie, para que os usuários do Instagram possam responder em bate-papos com ícones personalizados no estilo emoji. O recurso assistir juntos permite que você e um amigo vejam postagens de vídeo do Instagram juntos em uma chamada de vídeo.

E você poderá bater um papo com seus amigos do Instagram através do Facebook Messenger e vice-versa.

Alguns dos outros recursos "emprestados" do Messenger incluem o modo desaparecer, onde os bate-papos desaparecem depois de serem vistos ou quando você fecha um bate-papo, e as cores do bate-papo, onde você pode personalizar seu feed com gradientes coloridos.

As reações de emojis personalizados permitirão um atalho para seus emojis favoritos e você poderá enviar conteúdo com até cinco amigos e grupos.

A atualização também incluirá a capacidade de responder a postagens individuais em um grupo diretamente, além de adicionar controles de mensagens para permitir que você selecione quem pode enviar mensagens diretamente (ou não). E, finalmente, efeitos de envio animados estarão disponíveis para enfeitar os chats.

Não há um prazo exato de quando você receberá a atualização, mas parece que vai depender da sua localização: "Estamos lançando esses novos recursos no Instagram e no Messenger em alguns países ao redor do mundo e vamos expandir globalmente em breve ", disse o Facebook em um blog.

Escrito por Rik Henderson.